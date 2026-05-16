Casi 1.700 personas recibieron formación en soporte vital el año pasado en la Región de Murcia

En el año 2025, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Gobierno Regional, se capacitó a 1690 profesionales sanitarios para en actividades de soporte vital y reanimación cardiopulmonar (RCP).

En total, se llevaron a cabo 148 actividades formativas, organizadas por El Servicio Murciano de Salud (SMS) durante el año 2025 dentro del programa Perséfone Plus.

El programa Perséfone Plus responde, según señalan, "a un modelo formativo integral que abarca todos los niveles de soporte vital". Desde lo básico, inmediato y hasta lo avanzado

Incorpora, además, la atención específica en edad pediátrica y neonatal. La Comunidad señaló en una nota de prensa que "sus contenidos y metodología se adaptan a los distintos perfiles profesionales del SMS y a los diversos contextos asistenciales".

Actuación determinante

La parada cardiorrespiratoria constituye una emergencia de máxima gravedad en la que la actuación precoz resulta determinante. Por este motivo resulta de interés la formación en soporte vital, lo que favorece la aplicación temprana y coordinada de la cadena de supervivencia mediante protocolos y procedimientos estandarizados que incluyen actuaciones y maniobras coordinadas de reanimación cardiopulmonar para revertir el estado de parada en un plazo de tiempo prefijado.

Esta cadena está compuesta por cuatro eslabones que resumen los pasos necesarios para realizar una RCP exitosa: reconocimiento precoz de la situación de urgencia y activación de los servicios de emergencia; inicio de las maniobras básicas; desfibrilación precoz y soporte vital avanzado, así como cuidados post-reanimación si el paciente se recupera.

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Todos los profesionales adquieren competencias en soporte vital a lo largo de su periodo formativo, de acuerdo con las necesidades propias de cada especialidad. De este modo, indican, se favorece su incorporación al sistema sanitario público con una capacitación adecuada para responder con eficacia y seguridad ante situaciones críticas.