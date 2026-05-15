Las obras de la biblioteca de El Palmar, modificadas y adjudicadas "en tiempo récord"

El proyecto para dotar a la pedanía murciana de El Palmar un nuevo centro municipal con biblioteca y sala de estudios vuelve a ponerse en marcha "en tiempo récord", destacó el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Francisco Muñoz, en su primera ocasión ostentando el puesto que hasta ahora ejercía la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez.

El anterior proceso de licitación quedó desierto, explicó Muñoz, pero la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, liderada por Marco Antonio Fernández, modificó los pliegos del contrato y los volvió a licitar mediante procedimiento urgente, por lo que la Junta de Gobierno local celebrada este viernes ha adjudicado el nuevo contrato de obras por un importe de 2.347.000 euros.

Las modificaciones hicieron que el presupuesto aumentara en 500 euros para contemplar también mejoras en materia de aislamiento térmico. Además, el edil indicó que la previsión es que las obras inicien antes de verano.

Espacios

El nuevo centro municipal se ubicará en el edificio 'Escuelas Nuevas', ubicado en la calle Navarra, que será rehabilitado para reorganizar los espacios existentes, manteniendo la estructura original.

Así, la futura biblioteca se ubicará en la planta primera en un espacio que duplicará sus dimensiones al pasar de los 336 metros cuadrados actuales a 651 metros cuadrados, donde funcionarán una sala de lectura para adultos, otra infantil, aseos y despachos.

Además, este edificio albergará una sala de estudios 24 horas en la planta baja, con acceso directo desde la calle, y ofrecerá casi 100 puestos.

En cuanto al antiguo patio central, distribuidor principal del edificio, contará con una gran estructura acristalada como techo y se configurará como una gran sala polivalente con el fin de acoger exposiciones, presentaciones y otras actividades culturales y sociales.

En la planta baja se ubicarán también la recepción, aulas taller y dos salas multiusos; y este piso estará conectado con la planta primera tanto con escaleras renovadas como con un nuevo ascensor.

Remodelación exterior

También se restaurarán las fachadas serán restauradas y se instalará un nuevo forjado sanitario para evitar humedades. Además, se reforzará la estructura de la planta superior y se cambiará la antigua cubierta por una nueva estructura metálica con aislamiento térmico.

Asimismo, en una segunda fase del proyecto se actuará en el entorno del edificio para dotarlo de nuevas aceras con pavimentos de hormigón pulido y adoquín prefabricado y de iluminación exterior.

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Desde el Consistorio destacan que el proyecto responde a una demanda histórica de los vecinos de El Palmar, que reclamaban una biblioteca más moderna y espacios públicos para el estudio, el encuentro y las actividades vecinales.