"En memoria del suceso de Adamuz": Un simulacro de accidente ferroviario para la formación de los estudiantes de la UCAM

Un simulacro de incidente con múltiples víctimas se desarrolló este viernes en la escuela de Bomberos de Murcia (EBAM), organizado por la Universidad Católica de Murcia (UCAM) como parte de la formación de los másteres en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales, y en Psicología General Sanitaria.

En la actividad también participaron estudiantes de los grados en Psicología y Enfermería de la UCAM junto a profesionales de emergencias en un operativo con cerca de 150 integrantes.

El ejercicio recreó un escenario con varios vehículos implicados en memoria del suceso de Adamuz, con el objetivo de poner en práctica protocolos de actuación sanitaria, psicológica y de coordinación ante situaciones de emergencia de gran complejidad.

Así, la finalidad principal de esta iniciativa fue reforzar la formación práctica del alumnado en escenarios lo más realistas posibles, así como favorecer el trabajo multidisciplinar y la toma de decisiones bajo presión.

El operativo contó con la participación de 150 personas en total entre estudiantes, docentes, sanitarios, psicólogos, cuerpos de emergencias y figurante.

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En el simulacro también colaboraron distintas entidades y cuerpos de emergencias, entre ellos Cruz Roja, Bomberos de Murcia, SAMU Ambulancias y el Centro de Formación San Nicolás, además de otros profesionales vinculados al ámbito de la intervención y la atención sanitaria urgente.