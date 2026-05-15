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La fiebre por Aitana toma Murcia: sus fans acampan desde primera hora para vivir el ‘Cuarto Azul’

La artista llega a la capital con una gira agotada en tiempo récord y un ambiente que ya se nota mucho antes de abrirse las puertas en la Plaza de Toros

Locura por el concierto de Aitana en Murcia con decenas de fans que acampan haciendo cola junto a la Plaza de Toros

Locura por el concierto de Aitana en Murcia con decenas de fans que acampan haciendo cola junto a la Plaza de Toros

Juan Carlos Caval

Juanjo Raja

Juanjo Raja

La Plaza de Toros de Murcia ya tiene cola. Y no es poca. Desde primera hora de este viernes, decenas de seguidores de Aitana se han plantado en la puerta del coso para asegurarse un buen sitio en el que será el segundo concierto de la gira mundial de la cantante catalana, el esperadísimo 'Cuarto Azul'.

En redes sociales, el ambiente ya lo dice todo: "Ya vais tarde para la cola de Aitana en Murcia", escribían esta mañana algunos de los que ya llevaban horas haciendo guardia.

Y es que la fiebre por Aitana en Murcia no es ninguna sorpresa. Las entradas para los once conciertos del tour se agotaron en apenas 72 horas desde que salieron a la venta, lo que da una idea de la dimensión del fenómeno que esta noche aterriza en la capital murciana.

Sus fans acampan bajo el sol para entrar los primeros a la Plaza de Toros de Murcia.

Sus fans acampan bajo el sol para entrar los primeros a la Plaza de Toros de Murcia. / Juan Carlos Caval

Murcia, segunda parada de una gira que ya conquistó Almería

La artista inauguró el 'Cuarto Azul' el pasado sábado ante más de 18.000 personas en el estadio municipal Antonio Peroles de Roquetas de Mar, en Almería. Allí, la 'Superestrella' (como se titula una de sus canciones más aclamadas) arrancó con '6 de febrero' y 'Segundo intento', y recibió al público con una frase que ya se ha convertido en el sello de esta gira: "Bienvenidos a nuestro pedazo de cuarto azul".

Esta noche le toca el turno a Murcia, y después vendrán Valencia y Albacete para cerrar el mes de mayo. El verano llevará a Aitana por Sevilla, Palma de Mallorca, Fuengirola y Avilés, antes de que julio la lleve a Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Cádiz, Úbeda y A Coruña. En septiembre, el gran desembarco en las capitales: Barcelona, Madrid y Bilbao.

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De Murcia al mundo

Pero el 'Cuarto Azul' no se queda en España. A partir de octubre, Aitana cruzará el Atlántico con fechas en Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, a las que seguirán en noviembre Puebla, Ciudad de México, Nueva York y Miami. Y para 2027, la vuelta a Europa con conciertos en Lisboa, Milán, Londres y París. Una conquista global que, esta noche, empieza (una vez más) desde Murcia.

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