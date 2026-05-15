Continúa el legado de Ballesta en el Ayuntamiento de Murcia: Muñoz se estrena como portavoz en una Junta cargada de proyectos

El Ayuntamiento de Murcia continúa trabajando "con una hoja clara", indicó el nuevo portavoz del equipo de Gobierno local, José Francisco Muñoz, en el inicio de las comparecencias posteriores a la Junta de Gobierno celebrada este viernes, después del pleno extraordinario para dar cuenta del fallecimiento de Ballesta en el que Rebeca Pérez asumió la Alcaldía en funciones.

Precisamente, el edil del PP responsable de las carteras de Movilidad, Gestión Económica asume la portavocía que hasta ahora ejercía Pérez quien, ahora, preside las reuniones de Junta de Gobierno.

Y en la primera Junta que presidió, Pérez pidió "reforzar aún más si cabe los proyectos estratégicos de la ciudad" y "trasladó un fuerte compromiso por el futuro de la ciudad de Murcia", explicó Muñoz, y pasó a enumerar las prioridades marcadas: mejorar los servicios públicos; seguir la hoja de ruta marcada por Ballesta; y comenzar a desarrollar los nuevos proyectos demandados por la sociedad civil, pues la participación ciudadana es también "parte del legado del alcalde".

Nuevo centro municipal

El nuevo centro municipal que aglutinará biblioteca y sala de estudios en El Palmar fue uno de los proyectos abordados en la Junta, que adjudicó el contrato de obras por un importe de 2.347.000 euros.

Como explicó Muñoz, el anterior proceso de licitación quedó desierto y se tramitó otro con urgencia, lo que ha permitido reactivar el proyecto "en tiempo récord". La previsión es iniciar en verano las obras en el edificio 'Escuelas Nuevas', ubicado en la calle Navarro.

Sacar los coches de la Plaza Preciosa

Otro de los puntos abordados en Junta de Gobierno fue el proyecto para la peatonalización y transformación de la Plaza Preciosa de Murcia. En concreto, se aprobó la relación definitiva de los ocho licitadores que concurrirán al concurso de anteproyectos.

Muñoz indicó que ahora da inicio el procedimiento para que el jurado valore, de forma anónima, las nueve propuestas recibidas y, como ya adelantó La Opinión, el ganador contará con un plazo de 60 días para redactar el proyecto definitivo de obras, con un presupuesto de 1.5 millones de euros.

Con este proyecto, se mantendrá "únicamente el tráfico rodado imprescindible", explicaron en su momento fuentes municipales, como es el caso, por ejemplo, del acceso a los garajes y el reparto de mercancías. Además, la Plaza Preciosa quedará conectada con el paseo peatonal de Alfonso X.

Un "pulmón verde" en La Paz

Además, se aprobó la licitación de las obras para construir un gran jardín en la parcela en la que antes operaba la guardería de La Paz, concebido como "un nuevo pulmón verde", así como "un lugar de encuentro intergeneracional, práctica deportiva al aire libre y convivencia vecinal", detalló el Consistorio en un comunicado.

El espacio estará equipado con una pista polideportiva para minibásquet, fútbol sala y balonmano; un circuito peatonal de más de 600 metros cuadrados; una zona de ocio con mesas de juego y ping pong; y un área infantil protegida.

El proyecto, con un presupuesto de unos 200.400 euros, se desarrollará sobre una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, que incluye la parcela de la antigua guardería y las aceras colindantes de las calles José María Caballero Amor y Mariano Herrera.

Obras de urbanización del Mirador de Agridulce

Asimismo, se aprobó el proyecto de terminación de las obras de urbanización del Mirador de Agridulce, en Espinardo, en su primera fase, con un presupuesto base de ejecución de 640.537 euros.

Esta primera fase incluye la creación de un nuevo jardín, la reparación de aceras y calzadas, la reposición y poda del arbolado y otras mejoras en zonas verdes.

A ello, se une la corrección de hundimientos y la mejora del drenaje para evitar daños provocados por las escorrentías, y también se actuará sobre la glorieta situada entre las calles Casa del Aire y Juan de la Cierva para integrarla con el resto del entorno.

Las obras tienen un plazo estimado de ejecución de seis meses desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, y "se desarrollarán por tramos para minimizar las molestias a residentes y usuarios de la zona", detallaron desde el Consistorio.

Remodelación de calles en El Palmar

También se adjudicaron las obras calle Cronista Carlos Valcárcel de El Palmar destinadas a ampliar las aceras y optimizar los aparcamientos para generar 25 nuevas plazas, con un presupuesto de 58.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El aparcamiento pasará de las 18 plazas en línea actuales a 29 plazas en batería y contará con dos plazas con movilidad reducida, así como una zona con 12 plazas para motos, según el proyecto a cargo de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, liderada por Marco Antonio Fernández, que responde una demanda de la Junta Municipal de la pedanía.

El proyecto también contempla la ampliación de aceras y los dos pasos peatonales existentes se adaptarán con pavimento táctil para que cumplan con la normativa de accesibilidad.