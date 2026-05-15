Ballesta recibe a título póstumo tres condecoraciones en el primer pleno con Rebeca Pérez como alcaldesa de Murcia

Rebeca Pérez presidió este viernes su primer pleno como alcaldesa en funciones de Murcia para dar cuenta de la muerte de José Ballesta, el pasado domingo por la tarde.

Aunque no es la primera vez que Pérez está al mando de uno de estos encuentros: ya en octubre de 2024, cuando Ballesta estuvo hospitalizado, la entonces vicealcaldesa presidió el pleno ordinario, y también tomó el relevo en las pocas ocasiones en las que anterior regidor tuvo que abandonar las sesiones plenarias antes de su término.

Sin embargo, es la primera vez que la hasta ahora concejala de Fomento y Patrimonio ocupa el puesto como alcaldesa en funciones, cargo que, como ya informó La Opinión, se hará oficial en el próximo pleno extraordinario, convocado el viernes 22 de mayo.

Orden del día

Antes de dar inicio la sesión plenaria extraordinaria, se ratificó la urgencia de la misma, según establece la normativa.

Y el primer punto del orden del día fue un minuto de silencio en honor al anterior regidor de Murcia, José Ballesta, que concluyó con los aplausos de los concejales que trabajaron día a día con él en el equipo de Gobierno local.

Después, se dio cuenta al pleno y se tomó razón fallecimiento de Ballesta Germán, así como del decreto del 11 de mayo por el cual se confirmaron los puestos y las competencias de los concejales del Ayuntamiento, los presidentes de las juntas municipales y los 29 cargos de libre designación que trabajan para el Consistorio.

El siguiente paso que se dio en el plano fue la asunción de la Alcaldía en funciones por la vicealcaldesa y primera teniente de alcalde, Rebeca Pérez.

Por último, se dio inicio a los expedientes para nombrar a Ballesta, a título póstumo, como Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia, así como para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia y de la Medalla al Mérito Policial.

Este último punto se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos y los portavoces de las tres formaciones quisieron dedicar unas palabras a la memoria de Ballesta, ejemplo de "toda una vida dedicada a trabajar por una Murcia mejor; una Murcia que nos vela, llevándolo al extremo para llegar a la excelencia, hasta el último momento", como resaltó la portavoz del PP, Mercedes Bernabé, quien recordó que el anterior regidor fue también "médico, profesor, rector de la Universidad y Consejero de la Comunidad".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, aseguró que ser alcalde "exige siempre una dedicación especial" y que, a pesar de "las diferencias legítimas", en el Consistorio murciano se desarrolla "una política que posibilita tener una magnífica relación personal". Y "por eso queremos reconocer a la persona que estuvo detrás del alcalde, y apoyamos la concesión de estos títulos".

"No quiero recordar solo a quien fue Consejero y alcalde, también fue Rey Mago. A través de esta anécdota, quiero hablar de la persona", indicó el portavoz de Vox, Luis Gestoso.

Además, Gestoso quiso "remarcar el ejemplo que Ballesta ha dado a nivel personal de dignidad", y concluyó: "Llevó la cruz de Cristo con absoluta dignidad y sé que Dios lo debe tener en el cielo".

Y María Guerrero, concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Murcia, resaltó que Ballesta "estuvo en servicio hasta el final" y que, "con independencia de las diferencias políticas, por encima estamos las personas".

Para concluir, la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, subrayó que "lo importante es la persona, el legado y el compromiso del alcalde eterno" y que Ballesta es ahora "parte de la memoria colectiva y su recuerdo seguirá en cada rincón de Murcia".