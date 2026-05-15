La ampliación de la zona azul de la ORA a Vistalegre y La Flota no se producirá antes del verano

Los parquímetros se expandirán a nuevos barrios de Murcia, aunque este cambio no se producirá antes del verano, según informó José Francisco Muñoz, edil del PP que se estrenó este viernes como portavoz en el Ayuntamiento tras pasar Rebeca Pérez a asumir la alcaldía.

La ampliación de las zonas de estacionamiento regulado se produce en el marco de la nueva ordenanza del servicio de estacionamiento regulado (SER), antes llamada ORA, que entró en vigor en el municipio el pasado julio.

Y la última novedad de la nueva ordenanza se ha producido semana, cuando se han instalado nuevos parquímetros en dos zonas: Infante Juan Manuel y el norte de Vistalegre, entre la calle Abenarabi y la avenida Príncipe de Asturias, como parte de las obras de renovación para adecuar los dispositivos al nuevo sistema, explicó Muñoz.

Además, el portavoz del PP destacó que esta ampliación da respuesta a las centenares de demandas de residentes "que no quieren que sus barrios sean aparcamientos disuasorios". En este sentido, agregó que la prioridad de la nueva ordenanza son los residentes y trabajadores, así como asegurar la accesibilidad universal.

Por último, Muñoz aseguró que la próxima semana se informará en mayor profundidad de este asunto, pero "la nueva situación no se pondrá en marcha antes de verano", aseguró el edil, para asegurar un cambio "tranquilo".

Nuevos cruces semafóricos

Además, siete cruces de distintos puntos del municipio estrenarán semáforos, según lo aprobado en la Junta de Gobierno local, por un importe de 386.739 euros, tras los trabajos acometidos en varias pedanías del municipio que incluyeron mejoras en la señalización horizontal y vertical, nuevos vados peatonales y ampliaciones de acera.

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