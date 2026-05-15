Movilidad
La ampliación de la zona azul de la ORA a Vistalegre y La Flota no se producirá antes del verano
El cambio da respuesta a las centenares de demandas de residentes "que no quieren que sus barrios sean aparcamientos disuasorios", indicó el portavoz del PP en el Ayuntamiento
Muñoz también aseguró que la próxima semana se anunciarán más novedades referentes a esta ampliación de las zonas de estacionamiento regulado
Los parquímetros se expandirán a nuevos barrios de Murcia, aunque este cambio no se producirá antes del verano, según informó José Francisco Muñoz, edil del PP que se estrenó este viernes como portavoz en el Ayuntamiento tras pasar Rebeca Pérez a asumir la alcaldía.
La ampliación de las zonas de estacionamiento regulado se produce en el marco de la nueva ordenanza del servicio de estacionamiento regulado (SER), antes llamada ORA, que entró en vigor en el municipio el pasado julio.
Y la última novedad de la nueva ordenanza se ha producido semana, cuando se han instalado nuevos parquímetros en dos zonas: Infante Juan Manuel y el norte de Vistalegre, entre la calle Abenarabi y la avenida Príncipe de Asturias, como parte de las obras de renovación para adecuar los dispositivos al nuevo sistema, explicó Muñoz.
Además, el portavoz del PP destacó que esta ampliación da respuesta a las centenares de demandas de residentes "que no quieren que sus barrios sean aparcamientos disuasorios". En este sentido, agregó que la prioridad de la nueva ordenanza son los residentes y trabajadores, así como asegurar la accesibilidad universal.
Por último, Muñoz aseguró que la próxima semana se informará en mayor profundidad de este asunto, pero "la nueva situación no se pondrá en marcha antes de verano", aseguró el edil, para asegurar un cambio "tranquilo".
Nuevos cruces semafóricos
Además, siete cruces de distintos puntos del municipio estrenarán semáforos, según lo aprobado en la Junta de Gobierno local, por un importe de 386.739 euros, tras los trabajos acometidos en varias pedanías del municipio que incluyeron mejoras en la señalización horizontal y vertical, nuevos vados peatonales y ampliaciones de acera.
- La Alberca: se han instalado semáforos en los pasos de peatones de las calles José Paredes y Doctor Fleming, que cuentan con las campanas de tecnología passblue para invidentes. También se han adaptado aceras y se ha modificado la señalización vial existente.
- La Ñora: se ha acometido la regulación semafórica en las calles Mayor y Morera, modificando el sentido de circulación del segundo tramo de la calle Morera con el fin de crear un itinerario para el tráfico rodado del este al oeste de la pedanía. Además, se han generado cuatro pasos de peatones, uno en cada una de las calles que conforman la intersección, que también disponen de tecnología passblue.
- El Palmar: la actuación incluye un paso de peatones semaforizado en la avenida Mercamurcia para crear un itinerario peatonal entre las dos paradas de autobús existentes en ambos márgenes, así como un recorrido peatonal accesible hacia los centros de formación y centros escolares existentes en las inmediaciones. En el paso de peatones, se han implementado campanas de tecnología passblue para invidentes que solo se activa con pulsador.
- Algezares: la regulación semafórica incluye la intersección de las calles Saavedra Fajardo y Pepe Serna, donde se ha habilitado el giro a la izquierda en la incorporación de la calle Pepe Serna a la calle Saavedra Fajardo. Además, se ha instalado un nuevo paso de peatones en esta última calle para complementar el itinerario peatonal con el paso de peatones existente en la calle Pepe Serna, con tecnología para invidentes passblue.
- Cobatillas: el nuevo semáforo se ha instalado en la intersección de la avenida de Alicante, el Paseo Virgen de la Fuensanta y la calle Galanes. Además, en este punto se han creado dos nuevos pasos de peatones con tecnología passblue, uno en la calle Galanes y otro en la avenida de Alicante. Además, este cruce semafórico funciona de forma sincronizada con las dos instalaciones semafóricas existentes en la avenida de Alicante con calle Tulipanes y calle Margaritas, respectivamente. Asimismo, se ha llevado han acometido las canalizaciones necesarias para dotar de alimentación de baja tensión a las nuevas instalaciones.
- Nonduermas: la regulación semafórica se ha llevado a cabo en el paso de peatones ubicado en el entorno del número 276 de la avenida de Alcantarilla, en las inmediaciones de la parada de autobus 'Gasolinera'. Además, en esta zona también se han adaptado las aceras y se ha modificado la señalización vial existente para adaptarla a la nueva regulación.
- La Flota: se ha implementado un paso de peatones con semáforo en la avenida Almirante Loaysa, en las proximidades de la calle Morunos. En este caso, se ha instalado un semáforo en un paso de peatones que ya existía con anterioridad.
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