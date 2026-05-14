El transporte público y las inversiones en pedanías, los grandes retos que Ballesta deja pendientes

Murcia culmina el luto por el fallecimiento de Ballesta, al menos de forma oficial, este miércoles. Sin embargo, como han mencionado varios de sus compañeros de la arena política, su legado es eterno y el que fuera regidor durante 12 años deja en el tintero varios proyectos pendientes para que sus sucesores en la Corporación municipal continúen escribiendo la historia de Murcia.

Y algunos de los recados más destacados son el nuevo contrato de transporte público, pendiente de adjudicación, y las inversiones para el mantenimiento en pedanías, que se aglutinarán en un macroacuerdo que el equipo de Gobierno del PP comenzó a anunciar al inicio del mandato en 2023.

Además, continúan en obras otras de las grandes iniciativas del gobierno de Ballesta, como es el caso del futuro Parque en Barriomar que, tras el deceso del alcalde, pasará a llamarse 'Alcalde José Ballesta', y proyectos de recuperación patrimonial como, por ejemplo, la rehabilitación de la urna funeraria del corazón del rey Alfonso X y la recuperación del yacimiento de San Esteban.

Contrato por adjudicar

Entre las tareas pendientes se encuentra, como dijo el propio Ballesta durante el balance de actuaciones de 2025, el nuevo contrato de transporte público, todavía pendiente de adjudicación un año y medio después de dicha comparecencia pública.

El mencionado contrato es uno de los dos proyectos que al regidor se le habían quedado "clavados como una espina", junto a la recuperación del arrabal de San Esteban, pues no se habían podido "poner en marcha" hasta el año pasado, cuando se concretó la financiación para los trabajos en el yacimiento y salió a licitación el acuerdo para el transporte público en pedanías por un importe de 731 millones de euros.

Sin embargo, se interpusieron cinco recursos contra los pliegos del acuerdo en materia de movilidad, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales decretó que el contrato debía volver a salir a licitación, con algunas correcciones, en marzo de este 2026.

Durante el balance de actuaciones del 2025, Ballesta también mencionó otros proyectos en materia de transporte público que a día de hoy tampoco han concluido, como es el caso de la ampliación del tranvía hasta la estación del Carmen, al que se suma la estación soterrada del Carmen a la que aludió en la misma comparecencia pública el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Tres años de espera

Otro de los grandes proyectos que sigue sin conclusión es el nuevo macrocontrato para el mantenimiento viario en las pedanías de Murcia, en sustitución de las actuaciones puntuales, pues este acuerdo, que comenzó a anunciarse a inicios de legislatura en 2023, no fue adjudicado hasta abril de este año y todavía no se ha puesto en marcha.

El PSOE ha cuestionado en varias ocasiones los retrasos que acumula este acuerdo que los vecinos de las pedanías de Murcia esperan desde hace ya tres años y ha puesto en marcha campañas como 'una flor en cada bache' para visibilizar esta situación y pedir mejoras en el mantenimiento viario.

Aunque desde el Consistorio han destacado el nuevo acuerdo como el "más ambicioso jamás impulsado en las pedanías", con una inversión anual de unos 2.520.000 euros. Asimismo, resaltaron la reducción en los tiempos de espera, pues las incidencias muy urgentes se resolverán en menos de 3 horas; las urgentes en menos de 24 horas; y las ordinarias en menos de 7 días. Y, mientras se pone en marcha el acuerdo, se han llevado a cabo parcheos provisionales en varias pedanías.

Recuperación ambiental

Por otro lado, continúan en obras varios proyectos impulsados por Ballesta, como es el caso del Parque Metropolitano del Oeste en Barriomar que, tras el deceso del alcalde, pasará a llamarse 'Alcalde José Ballesta', según acordó por unanimidad la Junta de Portavoces celebrada este miércoles, que fue presidida por Rebeca Pérez, alcaldesa en funciones hasta el pleno extraordinario del viernes que viene en el que tomará posesión del puesto.

El que está llamado a convertirse en el mayor jardín del municipio estará concluido, según el calendario de obras, a inicios de 2027, con una inversión global de 6,3 millones de euros.

Y en materia de recuperación ambiental cabe mencionar otros proyectos, como el meandro del Vivillo y el riacho de la Morda, que tienen por objetivo devolver a los murcianos su conexión con el río Segura.

De hecho, las excavaciones en el meandro del Vivillo llegaron a inicios de mes a la cota del río en una zona en la que los ciudadanos podrán acercarse y contemplar el agua del Segura de forma mucho más próxima.

Apuesta por el patrimonio

Además, en 2025 Ballesta apostó por la recuperación del patrimonio histórico con motivo del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, con una inversión global de 20 millones de euros en proyectos que continúan en ejecución, como es el caso de la Ermita del Salitre, que acogerá la futura escuela de Auroros, y la rehabilitación de la urna funeraria del corazón del rey Alfonso X, ubicada en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia, entre otras iniciativas.

Asimismo, continúan las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de San Esteban, en las que se encontraron los restos del primer dromedario hallado en Murcia, y a su conclusión el Consistorio se pondrá manos a la obra para financiar la siguiente fase del proyecto que contempla la construcción de una plaza flotante sobre los restos arqueológicos.

Y la apuesta se repite este 2026 con el acento puesto en el patrimonio industrial y contempla proyectos que ya están en marcha o bien en proceso de adjudicación, como la rehabilitación de la fábrica de harinas La Innovadora, el Casino Torreagüera, La Constancia y la Chimenea de Algezares.