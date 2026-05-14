La suerte sonríe a Murcia con un premio millonario de la Bonoloto

Esta noche, la suerte ha hecho parada en Aljucer. Un boleto validado en esta pedanía murciana ha resultado agraciado con 1.247.451 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves.

El premio corresponde a un acertante de primera categoría, es decir, con los seis números de la combinación ganadora. El boleto fue sellado en el despacho receptor número 53.665, situado en la calle Vereda, 4, que desde ahora suma una nueva historia millonaria a su mostrador.

La combinación que ha cambiado la vida de este afortunado jugador estuvo formada por los números 28, 37, 40, 25, 1 y 36. El complementario fue el 13 y el reintegro, el 6.

El boleto de primera categoría fue sellado en la administración de la calle Vereda

El sorteo también dejó otro premio importante fuera de la Región: un boleto de segunda categoría, con cinco aciertos más el complementario, validado en Valencia y dotado con 164.278 euros.

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Una noche redonda para Aljucer, donde la Bonoloto ha dejado algo más que una cifra de siete dígitos: ha sembrado conversación, ilusión y la pregunta inevitable entrelos vecinos de la localidad: ¿quién será el nuevo millonario?