Rebeca Pérez ante su nombramiento como alcaldesa: "Seguiremos trabajando en los proyectos que Ballesta nos dejó sobre la mesa"

Rebeca Pérez confirmó personalmente en su primera comparecencia pública como alcaldesa en funciones de Murcia que su puesto que se hará oficial el próximo viernes 22 de mayo en una sesión plenaria extraordinaria, como ya informó La Opinión. Además, Pérez quiso "tener con todos los murcianos unas palabras de agradecimiento" por las muestras de cariño recibidas desde el fallecimiento de Ballesta.

Aunque la futura alcaldesa de Murcia iba a anunciar la instalación de más de 1.330 cámaras de vigilancia por todo el municipio, primero quiso trasladar en nombre del Ayuntamiento su "sentimiento de gratitud a todos los murcianos, que mostraron respeto, cariño y consideración hacia el alcalde Ballesta en unos días francamente duros".

"Pero les puedo garantizar que con tantas muestras de cariño se nos llenó el alma", prosiguió Pérez, y agregó: "Ha sido una auténtica muestra de amor. Y precisamente por ese amor a Murcia vamos a seguir trabajando con normalidad, serenidad, tranquilidad y muchísima responsabilidad, como lo hubiera hecho Ballesta".

"Ballesta tenía un objetivo claro y nos lo trasladó desde el primer momento: quería proyectar a Murcia como una ciudad referente de este tercer milenio, y lo ha conseguido", expresó Pérez antes de anunciar las citadas novedades en materia de movilidad.

Además, Pérez confirmó que aceptará el cargo como alcaldesa en el pleno de constitución del nuevo equipo de Gobierno, que se celebrará el próximo viernes 22 de mayo.

"Sí, lo confirmo. Yo creo que Murcia y los murcianos necesitan certezas y no hay mayor certeza que sepan que su Ayuntamiento está en buenas manos, está en manos del equipo de Ballesta", declaró Pérez, y agregó: "Saben que nosotros adquirimos un compromiso en el año 2023 y hemos estado trabajando sin descanso con auténtica pasión, con muchísima ilusión".

Y, "respondiendo a esa confianza mayoritaria que nos otorgaron los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Murcia en el año 2023, continuamos trabajando con esa ilusión inquebrantable, con un equipo humano increíble y desarrollando una hoja de ruta muy clara, que es el modelo de ciudad que nos dejó el alcalde Ballesta con proyectos estratégicos que, como ven, no dejan de crecer".

A la pregunta de si se presentará como candidata en las próximas elecciones municipales de 2027, Pérez indicó que es "correr demasiado", e indicó: "Ahora mismo estamos totalmente volcados. Fíjese que uno de los primeros decretos que firmamos fue para que permaneciese la estabilidad en el Ayuntamiento de Murcia y para que los servicios municipales se siguieran prestando como un reloj suizo".

Asimismo, la alcaldesa en funciones relató: "Estamos viviendo estos momentos con muchísima emoción, porque nuestro alcalde está presente en todo, en cada rinconcito del Ayuntamiento y yo siempre digo que también en cada rinconcito de mi corazón. Así que seguiremos trabajando por él y con ese modelo de ciudad y con esos proyectos que nos dejó sobre la mesa y que serán una realidad".

Y, para concluir, explicó que "se irán dando pasos importantes en los dos plenos extraordinarios convocados, uno este viernes 15 de mayo y otro el próximo viernes 22, y conforme vayamos dando esos pasos se tomarán decisiones en relación a la organización y la estructura del propio Ayuntamiento de Murcia. Pero en este momento estamos centrados en lo importante, que es poder responder a los murcianos como lo hemos hecho hasta ahora. Voy a estar allí".