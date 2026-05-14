El pequeño comercio de Murcia 'se vende' en redes sociales

Los propietarios del pequeño comercio del centro de Murcia explican quiénes son, qué ofrecen y qué diferencia a sus negocios en vídeos destinados, sobre todo, a las redes sociales. Este es el arranque de la campaña 'Compra con corazón' presentada este jueves por Jesús Pacheco, edil al frente de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo del Consistorio murciano.

La iniciativa, desarrollada junto a la Asociación Nuevo Corazón de Murcia, tiene por objetivo promocionar y dar visibilidad al comercio local del centro de la ciudad a través de una serie de vídeos promocionales difundidos en redes sociales.

"Esta campaña permite mostrar el talento, la profesionalidad y la cercanía de nuestros comerciantes, poniendo en valor un modelo comercial que hace único al centro de Murcia", destacó Pacheco durante la presentación de la campaña, desarrollada bajo el lema 'Compra con corazón, porque el comercio local es el corazón de Murcia'.

La iniciativa está financiada por la Comunidad, a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, y pone el foco en valores como la atención personalizada, la especialización, el producto nacional y la experiencia de compra que ofrecen los comercios de proximidad.

Entre los establecimientos participantes se encuentran Petines, un comercio especializado en calzado infantil; Lola Ruiz, referente en joyería vintage; Corsetería El Trébol, histórico establecimiento de la calle Platería especializado en lencería y moda para eventos; La Chulla Ibérica, dedicada a productos ibéricos de alta calidad; Minerales Shiva, espacio especializado en minerales y artículos singulares; y Sleevels & Co, firma de camisería y sastrería masculina a medida.

"La campaña nace con dos objetivos muy claros. Primero, llegar a quienes aún no conocen a los comercios del centro y que por eso terminan haciendo sus compras por internet o en grandes cadenas sin saber lo que tienen a diez minutos de casa. Segundo, para recordar a quien ya los conoce que siguen al pie del cañón", explicaron desde la asociación de comerciantes.

El edil Jesús Pacheco subrayó, además, que "el comercio local es uno de los grandes motores económicos y sociales de Murcia. Con iniciativas como esta reforzamos la imagen del centro urbano como espacio comercial de referencia, fomentamos las compras en establecimientos de proximidad y apoyamos a negocios que generan empleo y dinamizan la ciudad".

Noticias relacionadas

La Asociación Nuevo Corazón de Murcia también continúa trabajando para incrementar el número de establecimientos asociados y reforzar la colaboración entre comercios del centro de la ciudad.