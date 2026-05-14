La mítica tienda de juguetes que Murcia llevaba años esperando abre por fin en Nueva Condomina

Nueva Condomina guarda un secreto a voces que este sábado dejará de serlo. Desde hace semanas, un escaparate vacío en el centro comercial de Murcia fue alimentando la curiosidad de los visitantes con un mensaje tan escueto como prometedor: "Próximamente". La espera, por fin, tiene fecha.

La gran superficie encendió la mecha en redes sociales con una imagen que no ha dejado indiferente a nadie: varios muñecos con un inconfundible diseño de plástico aparecen ataviados como huertanos y con referencias al Entierro de la Sardina. Un guiño muy murciano que no ha tardado en viralizarse entre los seguidores de la cuenta y que ha disparado la expectación entre los aficionados de todas las edades.

"La única tienda de la Región de Murcia"

"La única tienda de la Región de Murcia llega por fin al centro y no podemos tener más ganas de enseñártela", señala Nueva Condomina en su publicación. La cita es el sábado, 16 de mayo, y la protagonista es Lego.

La icónica firma danesa de juguetes de construcción aterriza así en la capital del Segura después de haber ido expandiendo su red de espacios certificados por otras ciudades españolas como Bilbao, Madrid, Zaragoza, Sevilla o Valencia. El sureste era, hasta ahora, el gran hueco pendiente en ese mapa. Un vacío que este fin de semana queda cubierto, porque se trata de la primera tienda oficial Lego en toda la Región.

El local, que contará con una superficie de unos 240 metros cuadrados, no será una tienda al uso. La marca ha apostado por convertir sus espacios en lugares de experiencia, con elementos interactivos que invitan al juego libre, acceso a sets exclusivos y servicios como el Early Access o la preventa de sus productos más vendidos. "Ven a descubrirla, perderte entre tus sets favoritos y volver a sentirte como un niño", invita el centro comercial.

La Nueva Condomina, un carrusel de marcas

No es la primera vez que Nueva Condomina protagoniza una apertura muy esperada en la Región. En septiembre del año pasado fue la hamburguesería Vicio (fundada por el ganador de MasterChef Aleix Puig) la que se llevó todos los focos.

Antes, firmas como Apple o Intimissimi también eligieron este enclave para dar su primer paso en Murcia. Este sábado, el turno es de los ladrillos de colores. Y Murcia lleva tiempo preparada para recibirlos.