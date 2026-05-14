Más de 1.330 cámaras se instalarán por todo el municipio de Murcia

Más de 1.330 cámaras de seguridad se instalarán en 267 ubicaciones repartidas por todo el municipio de Murcia en el marco de un plan de vigilancia dotado con una inversión de más de medio millón de euros.

Así lo anunció la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, en su primera comparecencia pública ostentando el bastón de mando de la Corporación municipal, en la que fue recibida entre aplausos por los alcaldes pedáneos presentes en el entorno del Puente Viejo.

Y, al inicio de la comparecencia, la alcaldesa en funciones quiso dar las gracias a todos los murcianos por las muestras de cariño recibidas a raíz del fallecimiento de Ballesta el pasado domingo: "Se nos llenó el alma", indicó Pérez, y agregó que precisamente por ese amor a Murcia que Ballesta profesaba "vamos a seguir trabajando".

Proyecto

Pasó entonces la alcaldesa en funciones a anunciar las novedades enmarcadas en el proyecto 'Murcia Segura', "al amparo de la Virgen de los Peligros", en el barrio del Carmen.

Y la ubicación de la comparecencia no fue arbitraria: este barrio, el más poblado del centro con casi 21.000 habitantes, será de los lugares que cuente con más dispositivos de vigilancia.

Allí, Pérez anunció que el Ayuntamiento pondrá en marcha "un ambicioso plan de vigilancia" mediante la instalación de 1.330 cámaras de seguridad en "267 localizaciones estratégicas", elegidas en coordinación con Policía Local y los presidentes de las Juntas Municipales y de Distrito.

La inversión global supera el medio millón de euros y las cámaras, además de estar conectadas al centro de coordinación de Policía Local, contarán con tecnología infrarroja, por lo que estarán operativas también de noche, y permitirán realizar seguimiento en tiempo real.

Reparto

Por su parte, Fulgencio Perona, concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias y promotor de la iniciativa, detalló cómo se distribuirán estas cámaras por el municipio.

Cada uno de los 267 puntos seleccionados en coordinación con Policía Local y juntas municipales y de distrito contará con cinco cámaras.

Por otro lado, en localidades con mayor concentración de población como El Palmar y el barrio de El Carmen se instalarán cámaras en hasta 12 ubicaciones.

Además, en barrios como La Flota, Vistalegre, Espinardo y Santiago y Zaraiche, se instalarán cámaras en entre 5 y 10 ubicaciones distintas.

Y las pedanías de menor población contarán con un mínimo de 5 cámaras para garantizar la cobertura en todo el municipio.

Los objetivos de esta iniciativa, resaltó Perona, son reforzar la prevención mediante la presencia disuasoria de medios tecnológicos; mejorar la coordinación policial con tiempo real; e incrementar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Plazos

A partir del lunes 18 de mayo, un técnico de Policía Local confirmará las ubicaciones seleccionadas, que se enviarán también a Delegación de Gobierno para que les dé el visto bueno en una comisión.

Y, una vez haya autorización de la Delegación, la instalación será "muy rápida", aseguró Perona, pues "el trabajo de campo está hecho ya".

Además, el edil explicó que las grabaciones se guardarán durante un mes, antes de su destrucción, y "estarán a disposición de las autoridades judiciales", explicó el edil del ramo.

Las grabaciones se guardarán un mes y "estarán a disposición de las autoridades judiciales", explicó Perona

Asimismo, el edil recordó que la semana pasada la Junta de Gobierno aprobó el proyecto para construir el centro de seguridad integral en El Palmar, mejora a la que se suman otras novedades en materia de seguridad, como son las nuevas comisarías móviles y cámaras unipersonales.

Reacciones

Por otro lado, Basilio Piñero, presidente de la Junta de El Carmen -el barrio "más vivo y dinámico" para Piñero-, resaltó que esta iniciativa responde a una demanda de los vecinos, que las Juntas Municipales trasladaron al concejal del ramo y "gracias al equipo de Gobierno del alcalde eterno, va a ser realidad".

Piñero también concretó que las cámaras que operarán en El Carmen se instalarán en zonas como el centro municipal, jardín Mariano Ballester, Santa Úrsula, Pedro Flores, calle Buenos Aires, estación de Renfe, paseo de Corvera, plaza Formalidad, gasolinera de El Rollo, Floridablanca, Cuartel de Artillería y Torre de Romo.

También Encarna Guillén, presidenta de la Junta Municipal de Espinardo, agradeció la iniciativa que permitirá a los vecinos "pasear por los parques con tranquilidad".

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Para concluir, la vicealcaldesa en funciones -al menos, hasta el próximo viernes, cuando tome posesión del puesto en un pleno extraordinario- resaltó que con esta iniciativa se multiplica por cuatro el número de cámaras operativas en el municipio y que cree que "Ballesta sonríe desde el cielo" al ver que los proyectos a los que dio alas siguen su curso.