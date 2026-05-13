Silvia Guirao: "Si he logrado ver más lejos, es porque he subido a hombros de gigantes"

Siempre ha tenido muy claro que quería preparar oposiciones para dedicar su vida laboral a la Administración, ¿no?

Siempre, desde muy joven tenía muy claro que mi propósito era el servicio público, por lo que me centré en opositar a la Administración. Me presenté en la Comunidad Autónoma, en el Ayuntamiento de Murcia y finalmente, al aprobar en la Universidad de Murcia, decidí quedarme allí.

¿Cómo fue ese primer contacto con la UMU?

Cuando aprobé la oposición, en 1989, la UPCT no existía. La Escuela Universitaria de Empresariales de Cartagena dependía entonces de la Universidad de Murcia, algo que se mantuvo hasta la creación de la UPCT en 1998. Ese fue mi primer destino como funcionaria. Aunque no llegó al año, lo viví con gran ilusión y alegría. Me encantaba trabajar en la secretaría del centro, donde tenía un contacto muy directo con los estudiantes. Cada mañana compartía coche con compañeros funcionarios y alumnos de la universidad. Eran viajes singulares, marcados por las obras de la autovía de Cartagena: cada día descubríamos un camino nuevo.

Y fue durante el mandato de Juan Roca Guillamón, a principios de la década de los 90, cuando comenzó su andadura como secretaria en el Rectorado. ¿Cómo se le presentó esta oportunidad, y cómo recuerda ese cambio de funciones?

Siempre le estaré muy agradecida al rector Juan Roca por confiar en mí para aquel puesto. Reconozco que al principio sentí miedo: el cargo de secretaria de la máxima autoridad de la Universidad de Murcia me imponía un enorme respeto. Sin embargo, al llegar y conocer a Pilar Sánchez, la tranquilidad me envolvió. Ella me brindó todo su apoyo y me ayudó mucho en mis comienzos. Más tarde, ya en el mandato del rector Juan Monreal, se incorporó Fely Bernal. Las tres formamos entonces un gran equipo que ha perdurado más de 30 años, hasta la jubilación de Pilar.

¿Cómo es su día a día?

Lo que más me gusta de este trabajo es su variedad. Eso sí, también tiene aspectos rutinarios: organizar y tramitar documentación para reuniones con distintas administraciones —sobre todo con la Consejería de Universidades, donde tras tantos años he hecho grandes amigos—, con el Ministerio, con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y con ayuntamientos. También gestionar la agenda, la atención telefónica, el correo postal y electrónico, atender visitas y colaborar en la organización de actos protocolarios, especialmente en las tomas de posesión y aperturas de curso, con grandes compañeros como Paco Gálvez y Cati Sojo, entre otros.

Por ejemplo, los actos de Santo Tomás de Aquino me encantan. Cada año veo a las familias asistir orgullosas al ver el fruto del sacrificio que han hecho para que sus hijos estudien en la universidad. Y también se nota el agradecimiento de esos hijos, con esos expedientes tan sobresalientes.

Trabajar en las investiduras me ha dado la oportunidad de conocer a personas extraordinarias en su disciplina, siempre unidas a una gran calidad humana. Me refiero a Francisco Martínez Mójica, Margarita Salas, Francisco Rabal, Pedro Cano, Antonio López… y un largo etcétera.

Un cargo, el de secretaria del rector, que lleva ejerciendo más de 30 años. ¿Cómo ha visto cambiar la Universidad en este tiempo?

En estos 30 años he visto crecer la Universidad. Si tuviera que quedarme con lo más evidente, diría que todo se ha digitalizado: el correo postal dio paso al electrónico, y muchas reuniones presenciales han pasado a ser videoconferencias. También ha aumentado mucho el número de estudiantes, hay más titulaciones, más másteres y han surgido nuevos campus. La Universidad es muy diferente a la que conocí cuando empecé.

El recién nombrado Samuel Baixauli será el séptimo rector con el que trabaje. ¿Qué ha aprendido de los máximos dirigentes de la UMU en todo este tiempo?

Parafraseando a Bernardo de Chartres: “Si he logrado ver más lejos, es porque he subido a hombros de gigantes”. He tenido la suerte de colaborar con personas extraordinarias y magníficos rectores. De todos ellos guardo un grato recuerdo y mi más sincero agradecimiento.

Si tuviese que definir al rector Cobacho en dos palabras, serían generosidad y humanidad. Del rector saliente Luján diría que ha apostado por una universidad viva y despierta, nunca por una universidad dormida o sedada. Sabe muy bien reactivar las ideas y divulgarlas con energía. Además, me ha dado la oportunidad de conocer a una gran profesional y persona: la profesora Paloma del Henar, jefa del gabinete.

Pero déjeme hablarle también, en justicia y por el momento que vivimos, del rector José Ballesta, quien siempre nos alentaba con su lema: “Trabajo, trabajo y trabajo”. Recuerdo cómo le preparábamos unas bolsas llenas de documentación para el fin de semana —entonces manejábamos mucho papel— y el lunes nos las devolvía llenas de discursos, pregones, felicitaciones… y de poesía.

Sobre todo de Antonio Machado, a quien recurría en algunos discursos: “Conmigo vais, mi corazón os lleva. Me habéis llegado al alma. ¿O acaso estabais en el fondo de ella?”.

Y situándonos en el presente más inmediato, estoy segura de que Samuel Baixauli será un rector magnífico haciendo honor al cargo.

Imagino que ellos también se habrán apoyado en usted en muchos momentos, ¿no?

Eso espero, y deseo que haya sido siempre así. La universidad funciona como un gran engranaje que se pone en marcha de forma sincronizada para el fin al que estamos llamados. Yo intento hacer mi parte y espero que los rectores lo hayan visto así también, siempre con lealtad, dedicación y cariño hacia ellos y hacia mi trabajo.

¿Hay algún objetivo profesional que tenga pendiente?

Sí, siempre he llevado conmigo el sabio consejo de nuestro patrón Santo Tomás de Aquino: “Todo lo útil que oigas debes guardarlo en tu memoria”. Por ello, todo lo que he ido aprendiendo me ha ayudado a desarrollarme como profesional, y actualmente mi objetivo pendiente sería prepararme y aprobar al Cuerpo de Gestión. También me gustaría vivir la experiencia de trabajar en un intercambio con otras universidades.