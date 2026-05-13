Los pétalos del adiós a Ballesta cubrieron a la Fuensanta en Cabezo de Torres

Murcia vivió este martes una de esas jornadas que quedarán grabadas en la memoria colectiva de la ciudad. La mañana comenzó entre el silencio solemne de la Catedral, con miles de murcianos despidiendo a José Ballesta en un funeral marcado por la emoción y el recogimiento. Horas después, ya entrada la tarde, la Virgen de la Fuensanta retomó su peregrinación por las pedanías llevando consigo un homenaje inesperado y profundamente simbólico: los pétalos de las coronas de flores que adornaron la capilla ardiente del alcalde fallecido.

La Morenica abandonó la iglesia de Santiago y Zaraíche rumbo a Cabezo de Torres en una romería distinta a todas las anteriores. Sin banda de música, sin fuegos artificiales y sin el bullicio festivo habitual de los devotos de la patrona. El luto seguía instalado en las calles y también acompañaba a la Virgen. "Hoy la Fuensanta también está de luto", resumían algunos Caballeros de la Fuensanta durante el recorrido.

La coincidencia quiso que, tras presidir por la mañana el funeral de Ballesta en la Catedral de Murcia, la siguiente parada de la peregrinación fuera precisamente Cabezo de Torres, la pedanía natal del alcalde ya eterno. Allí, entre vecinos emocionados y rostros contenidos, la llegada de la patrona tras cruzar el puente de la Portá, se convirtió en una continuación de la despedida del que muchos consideran ya uno de los murcianos más queridos.

Durante todo el día, operarios y voluntarios habían trabajado cuidadosamente deshojando las más de 500 coronas de flores y cientos de ramos enviados por instituciones, colectivos y vecinos al sepelio de Ballesta. Los pétalos fueron entregados a los Caballeros de la Fuensanta para convertir aquel duelo en una lluvia de flores sobre la Virgen.

Y así ocurrió. Cuando la imagen llegó a la parroquia de Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres, el silencio se rompió únicamente con el caer de los pétalos. No hubo música. No hubo vítores ni petardos. Solo flores suspendidas en el aire. Un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo: las flores del último adiós al alcalde "abrazando" a su amada Fuensanta.

También en el trono de la Morenica

Parte de esas coronas servirán además para adornar el trono de la Virgen durante las siguientes paradas de su peregrinación por las pedanías del municipio, convirtiendo el homenaje en algo casi permanente durante este recorrido extraordinario con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de la patrona de la ciudad

La patrona interrumpió temporalmente su peregrinación para presidir el funeral de Ballesta en la Catedral. La imagen fue trasladada desde Santiago y Zaraíche hasta la Catedral para acompañar las exequias del alcalde, gran devoto de la Morenica. Tras la ceremonia, regresó a su itinerario popular por las pedanías.

La peregrinación continuará durante las próximas semanas hasta el 14 de junio, llevando a la Virgen por barrios y pueblos del municipio. Tras su paso por Cabezo de Torres, la Fuensanta visitará este miércoles Churra, para después continuar su camino por El Puntal, Espinardo, Guadalupe, Sangonera, El Palmar, La Alberca, Santo Ángel o Algezares, entre otros enclaves, antes de regresar finalmente a su santuario.

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El 12 de mayo quedará señalado de forma especial en esta peregrinación extraordinaria de la patrona. Porque Murcia acompañó a la Morenica entre el duelo y la devoción. Y porque, por una noche, los pétalos del adiós a Ballesta se transformaron también en ofrenda para la Virgen de la Fuensanta,