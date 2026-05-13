El Parque Metropolitano Oeste de Murcia llevará el nombre 'Alcalde José Ballesta' en memoria y recuerdo del regidor fallecido este pasado domingo y que en los últimos días fue despedido por miles de murcianos. La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, presidió este miércoles la Junta de Portavoces en la que se acordó de forma unánime este nombramiento. De esta manera, el Consistorio quiere "reconocer su labor y el legado en la ciudad en el que se incluye el que será el mayor espacio verde del municipio de Murcia". "Así, su nombre permanecerá para siempre en el callejero y en el recuerdo de los murcianos", añadieron.

Este parque fue uno de los grandes proyectos de Ballesta durante su etapa como alcalde de Murcia. "El Parque Metropolitano Oeste se integra perfectamente en nuestras estrategias de proyecto de ciudad", decía en enero durante su presentación tras la adjudicación en Junta de Gobierno del proyecto.

Contará con un área infantil temática que rendirá homenaje a los grandes inventores de la Región de Murcia y que se convertirá en uno de los elementos más emblemáticos del que será el mayor pulmón verde del municipio.

Con cerca de 4.000 metros cuadrados de superficie, esta zona representará, mediante elementos de juego e interacción, inventos desarrollados por creadores de la Región de Murcia como el submarino de Isaac Peral, el autogiro de Juan de la Cierva, el bidón de aluminio de Victoria Pérez Rivas, el grifo automático de Hortensia Martínez o las estructuras cúpulas de Emilio Pérez Piñero.

Plano del futuro Parque Metropolitano Oeste de Murcia. / A.M.

El conjunto se articula en torno a una estructura icónica inspirada en el autogiro, de gran altura y alta jugabilidad, que se conecta con el resto de los elementos mediante plataformas, pasarelas, rampas, redes, escaleras y toboganes. En su punto más elevado, el autogiro se eleva sobre 15 metros de altura y la cúpula, que alcanza los 11 metros, funcionará también como mirador panorámico hacia el parque y la ciudad.

La instalación se completa con una tirolina de 30 metros, puentes, columpios, vaivenes, balancines, casitas y areneros, hasta superar los 100 elementos de juego, concebidos desde un enfoque adaptado e inclusivo, que tiene en cuenta las distintas capacidades de los niños para garantizar su integración a través del juego

El agua será uno de los grandes elementos vertebradores del parque, con ocho fuentes ornamentales que se integran en el Plan Alberca y un lago naturalizado de 800 metros cuadrados.

Será además la primera infraestructura verde inteligente de Murcia, con sensores de calidad del aire, polen y ruido, estación meteorológica propia, sistemas de control del riego y de la iluminación LED telegestionada, señalización interactiva, puntos de recarga para vehículos de movilidad personal y fuentes con espectáculos de agua, luz y música programables para eventos y efemérides. Contará, además, con puntos WIFI, un tótem interactivo exterior táctil y pantalla informativa de 130 pulgadas.