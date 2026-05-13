Homenaje a Ballesta en su casa natal de Cabezo al paso de la Fuensanta

Murcia continúa despidiéndose del que fue alcalde durante casi 12 años, José Ballesta, a quien homenajearán este miércoles por la tarde en su pueblo natal al paso de la Virgen de la Fuensanta, informaron fuentes de la Junta Municipal de Cabezo de Torres a este diario.

El homenaje tendrá lugar frente a la vivienda en la que nació y pasó su infancia Ballesta, el número 14 de la avenida Alto de las Atalayas -cerca del recinto ferial de la localidad-, antes de que la Morenica deje el Cabezo para dirigirse a Churra y seguir así la peregrinación con motivo del centenario de su publicación.

La Fuensanta saldrá de la iglesia de Cabezo de Torres a las 20 horas de este miércoles y parará ante la vivienda de los padres de José Ballesta antes de llegar a Churra, entre las 20.30 y las 21 horas, indicaron desde la Junta Municipal, "para no pillarse los dedos", pues los Caballeros de la Fuensanta desfilan a buen ritmo.

Y, mientras que la Patrona de los murcianos esté parada frente a la vivienda, se realizará una ofrenda floral y se impondrá un lazo en recuerdo de Ballesta. Además, queda todavía determinar si se celebrarán más actos y habrá o no agrupación musical para amenizar el ambiente, pues el municipio continúa aún sumido en el luto de tres días decretado por el Consistorio murciano.