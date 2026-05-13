Despedida al alcalde
Homenaje a Ballesta en su casa natal de Cabezo al paso de la Fuensanta
La Junta Municipal ha organizado una ofrenda floral y la imposición de un lazo en el domicilio en el que pasó su infancia el que fuera regidor de Murcia durante 12 años
Murcia continúa despidiéndose del que fue alcalde durante casi 12 años, José Ballesta, a quien homenajearán este miércoles por la tarde en su pueblo natal al paso de la Virgen de la Fuensanta, informaron fuentes de la Junta Municipal de Cabezo de Torres a este diario.
El homenaje tendrá lugar frente a la vivienda en la que nació y pasó su infancia Ballesta, el número 14 de la avenida Alto de las Atalayas -cerca del recinto ferial de la localidad-, antes de que la Morenica deje el Cabezo para dirigirse a Churra y seguir así la peregrinación con motivo del centenario de su publicación.
La Fuensanta saldrá de la iglesia de Cabezo de Torres a las 20 horas de este miércoles y parará ante la vivienda de los padres de José Ballesta antes de llegar a Churra, entre las 20.30 y las 21 horas, indicaron desde la Junta Municipal, "para no pillarse los dedos", pues los Caballeros de la Fuensanta desfilan a buen ritmo.
Y, mientras que la Patrona de los murcianos esté parada frente a la vivienda, se realizará una ofrenda floral y se impondrá un lazo en recuerdo de Ballesta. Además, queda todavía determinar si se celebrarán más actos y habrá o no agrupación musical para amenizar el ambiente, pues el municipio continúa aún sumido en el luto de tres días decretado por el Consistorio murciano.
- Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
- Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, la capilla ardiente se instalará este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
- Las emotivas palabras de los hijos de José Ballesta: “Deja un vacío inmenso, pero también algo mucho más importante: un legado"
- El Alba Mediterranean Resort coge ritmo: así será la nueva urbanización de lujo con más de un millar de viviendas a 12 kilómetros del Mar Menor
- En directo: Real Murcia-Betis Deportivo
- La tormenta descarga con fuerza en la costa de la Región: Una tromba de agua deja 125 litros y una manga marina en Los Alcázares
- Fallece la exgerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, tras sufrir un atropello en Caravaca
- Un tiroteo en Sangonera la Verde deja a un joven de 18 años herido grave