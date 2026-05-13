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La despedida del edil del PP, Antonio Navarro, a Ballesta: "Entra a formar parte de la Historia de Murcia"

"Con el paso del tiempo, su figura y su legado se irán engrandeciendo. Es de esas personas que dignifican y fortalecen las instituciones por las que pasa"

A la derecha, el edil del PP, Antonio Navarro, junto a José Ballesta, alcalde de Murcia durante doce años.

A la derecha, el edil del PP, Antonio Navarro, junto a José Ballesta, alcalde de Murcia durante doce años. / A.M.

Antonio Navarro

José Ballesta imprimía siempre a todo lo que hacía alma, pasión y compromiso, entendiendo el servicio público no como una función, sino como una forma de estar al lado de la ciudadanía, de trabajar por el interés general y de poner las instituciones al servicio de los ciudadanos.

A esto se suma que era una persona con una excelsa cultura, pero al mismo tiempo sencilla y cercana con todo el mundo, de ahí el reconocimiento de los murcianos a los que dedicó su vida.

Hace veinte años cuando llegó a la Administración Regional y me invitó a que me incorporara a su equipo, yo no le conocía personalmente y fue para mí una decisión reflexiva frente a otras opciones profesionales privadas y públicas. Yo era conocedor de su trayectoria como rector en la Universidad de Murcia, en la que transcendía por una excelente gestión, que iba unida de una oratoria brillante y cautivadora que me recordaba a otros grandes humanistas de nuestra historia.

Era firme en sus convicciones personales, respeto, tolerancia, constancia en el trabajo, detallista hasta decir basta siempre mostrando su agradecimiento desde el corazón. Ejemplo de ello son múltiples las anécdotas y fotos dedicadas con las que cuentan multitud de personas anónimas.

"...conmigo vais, mi corazón os lleva..

Me habéis llegado al alma

¿O acaso estabais en el fondo de ella?"

Antonio Machado

He aprendido de él cada día. Mi corazón está herido por su pérdida, pero también inmensamente agradecido por tantos momentos, aunque no todos buenos y algunos ciertamente muy complicados.

Pero sí que es cierto que, en la balanza, y más allá de los proyectos y logros alcanzados y que los murcianos han reconocido, queda lo más importante: el amor a su ciudad, a los murcianos, a sus tradiciones. Decía siempre: es muy importante tener raíces y alas para volar, tener identidad y proyectar a nuestra Murcia al futuro sin olvidar lo que somos, que se ha construido generación tras generación de murcianos.

Lo primero la familia, que es lo que queda en los momentos complicados, pero también hablaba de su otra familia…

Como dice el himno del Real Murcia "...y ahora miran desde arriba, forman parte de tu historia. Y cómo siempre nos animan...desde arriba…".

José Ballesta Germán entra a formar parte de la Historia de Murcia y, con el paso del tiempo, su figura y su legado se irán engrandeciendo. Es de esas personas que dignifican y fortalecen las instituciones por las que pasa.

Para mí ha sido un honor formar parte de su equipo.

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