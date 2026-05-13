El Ayuntamiento de Murcia nombrará alcaldesa a Rebeca Pérez el viernes 22 de mayo

El pleno del Ayuntamiento de Murcia se reunirá este viernes en una sesión extraordinaria para tomar conocimiento del fallecimiento del alcalde José Ballesta y el próximo nombrará al nuevo regidor, previsiblemente la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, que desde la muerte del primer edil el pasado domingo ocupa el cargo en funciones.

Este miércoles, la Junta de Gobierno ha fijado ambas fechas, la primera de las cuales arrancará con un minuto de silencio.

La Junta Electoral Central debe emitir los certificados para la baja de regidor y el llamamiento de un nuevo concejal del grupo del PP, que según el orden de la lista presentada a las elecciones del pasado mayo de 2023, será Pedro Luis Balibrea.

En el pleno del día 22 tomaría posesión de su cargo, tras lo que se votará y nombrará al nuevo regidor, según el reglamento, quien ocupa el número dos de la candidatura, Pérez, si bien ella podría renunciar y pasar el testigo al siguiente en la lista, aunque fuentes municipales consultadas apuntan a que no habrá sorpresas.

Y es que la mayoría absoluta del PP en el Consistorio murciano deja vía libre a la candidata popular que hasta ahora ostentaba las carteras de Fomento y Patrimonio, con 15 concejales populares frente a los 8 del PSOE y 6 de Vox, deja el camino despejado para el candidato popular que acepte el cargo.

Balibrea entrará en la corporación municipal tras la baja de José Ballesta y el pleno votará después la elección de Pérez

Desde el fallecimiento de Ballesta, Pérez ha asumido las competencias de alcaldesa en funciones y ha trasladado la portavocía al concejal de Gestión Económica y Movilidad, José Francisco Muñoz.

El consistorio celebrará también el pleno ordinario de mayo en su fecha habitual del último jueves del mes, el día 28, cuando se leerá una declaración institucional de los tres grupos políticos de la corporación municipal para trasladar su pesar por el fallecimiento del alcalde.

Tambiénse aprobarán expedientes de trámite administrativo, jurídico y económico para mantener el funcionamiento de la administración local, pero no se debatirán mociones de los grupos.

En la reunión de la Junta de Portavoces de este miércoles se ha acordado también que el futuro parque del oeste, en Barriomar, se llame Alcalde José Ballesta.

Además, cuando Pérez asuma, previsiblemente, el cargo como alcaldesa, dejará libres las competencias de Fomento y Patrimonio. Aunque, por el momento, no se ha decidido qué edil popular se hará cargo de estas funciones, indicaron desde el Consistorio.

Cabe también recordar que, con la muerte de Ballesta, corre la lista electoral y el siguiente en entrar en la Corporación municipal como concejal será Pedro Luis Balibrea Cárceles, actual director de Inforges, una consultoría tecnológica para empresas.