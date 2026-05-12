La Virgen de la Fuensanta preside hoy en la Catedral de Murcia el funeral de José Ballesta, "el alcalde eterno" al que lloran los murcianos

Murcia sigue de luto y hoy es el funeral. La Virgen de la Fuensanta presidirá la misa funeral del alcalde José Ballesta, que será oficiada por el obispo, José Manuel Lorca Planes, en la Catedral. El regidor (al que calificaron de "eterno" quienes lo lloraban) fue durante toda su vida un fiel devoto de la patrona.

A las exequias, en el templo de Belluga, anunciaron su asistencia líderes políticos a nivel nacional, regional y local, aunque, dadas las simpatías que despertaba el primer edil, también se espera una gran afluencia de vecinos en la plaza. La Policía Local lo sabe y ya tiene en marcha el pertinente despliegue de seguridad.

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmaron ya este lunes que arroparían a la gran familia popular murciana en las exequias del alcalde, a las que también acudirá el presidente de la Región, Fernando López Miras, junto al resto de autoridades regional.

El alcalde Ballesta mira a la Virgen de la Fuensanta en la puerta de la Catedral. / Ayto. Murcia

Antes del funeral, previsto para las once de la mañana, los ciudadanos que así lo deseen pueden despedir a su alcalde. El Consistorio mantenía ayer abierto el Salón de Plenos hasta la medianoche y lo hará esta mañana desde las 8 hasta las 10, antes del funeral religioso que se celebrará en la Catedral.

El féretro que contiene los restos mortales de Ballesta será sacado a hombros de la Casa Consistorial para ser trasladado al templo de Belluga, ubicado solo a pocos metros de la Glorieta. Se espera que lo haga entre aplausos de ciudadanos allí concentrados, los mismos que ayer hicieron cola para despedirse, con afecto, del popular alcalde.

Las banderas de su querida Murcia (y de España), el bastón de mando que deja huérfano, un birrete universitario (Ballesta fue rector, y muy añorado) y el estandarte de los Caballeros de la Fuensanta flanqueaban el ataúd en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, por el que pasaron miles de personas (y las que, a la hora de escribir estas líneas, quedan por pasar).

La Morenica paraliza su peregrinación

Como adelantó este diario, la Morenica interrumpe su peregrinación por las pedanías del municipio, motivado por la conmemoración del centenario de su coronación, para dar el último adiós al regidor, el mismo que tantas veces fue a despedirla a ella. Lo hace "ante la petición realizada al Cabildo de la Catedral, responsable del culto de la imagen", destaca el Obispado en una nota.

"El Ayuntamiento de Murcia quiere agradecer de forma especial al obispo de la Diócesis de Cartagena y al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral su generosidad", detallaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Sara Fernández

La talla llevada desde Santiago y Zaraíche en coche hasta la Catedral a primera hora de la mañana de este martes. Según la Diócesis, la talla "abandonará la parroquia La Inmaculada Concepción de Santiago y Zaraíche para ser trasladada en coche y con todas las medidas de seguridad hasta la plaza del Cardenal Belluga, desde donde será portada por sus estantes hasta la Catedral".

Al finalizar la celebración, la patrona "regresará en traslado procesional hasta el Palacio Episcopal, para regresar desde allí en coche hasta la parroquia de Santiago y Zaraíche y continuar con su peregrinación", destacan desde el Obispado. La próxima parada, Cabezo de Torres.

La Virgen de la Fuensanta entrará en el templo catedralicio por la Puerta del Concejo (o Puerta de san José), por la que entrará también el cortejo fúnebre del regidor popular, al que los murcianos dan su último adiós este lunes con pesar y afecto.