Sigue en directo el funeral de José Ballesta y el posterior cortejo fúnebre hasta el tanatorio

Murcia despide este martes al alcalde José Ballesta con una misa funeral en la Catedral, presidida por la Virgen de la Fuensanta y oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. El funeral, previsto a las once de la mañana en el templo de Belluga, podrá seguirse en directo a través del vídeo que acompaña a esta noticia.

Tras la misa funeral, el féretro será acompañado en cortejo fúnebre desde la Catedral hasta el Tanatorio Nuestro Padre Jesús de Espinardo, donde está prevista su incineración. La comitiva, escoltada por la Policía Local y encabezada por la unidad de caballería, recorrerá distintas calles de Murcia en una última despedida pública al alcalde.

El féretro de Ballesta, cubierto por la bandera de Murcia, será llevado por sus hijos José y Juan Ballesta, dos hermanos del alcalde, José Guillén, Teniente Alcalde y una de las personas más cercanas de la vida del alcalde, Miguel Angel Pérez, Jefe de Gabinete del alcalde, y el exconcejal y amigo Roque Ortiz.

Las cofradías de Murcia despedirán con el toque de burla a José Ballesta en la puerta de la Casa Consistorial, iniciando así el traslado hacia la Catedral de Murcia Durante el recorrido, participarán la campana de auroros de Rincón de Seca, de la que Ballesta es Hermano Mayor, así como de la campana de auroros de Javalí Nuevo. La ceremonia contará con las voces del Orfeón Fernández Caballero y la Coral Discantus.

Más de 300 coronas de flores y 5.000 dedicatorias

José Ballesta recibió durante la jornada de ayer y a lo largo de esta mañana más de 300 coronas de flores, además de numerosos ramos y detalles que evidenciaron el cariño de instituciones, personalidades. Se estiman más de 15.000 personas que visitaron la capilla y demostraron su cariño.

Directo funeral Ballesta / L.O.

Tras el funeral, las coronas de flores serán cuidadosamente deshojadas para separar sus pétalos, que serán entregados a los Caballeros de la Fuensanta con el fin de que se puedan realizar una lluvia de pétalos durante la peregrinación de la Patrona de Murcia en las pedanías.

Se han recogido más de 5.000 dedicatorias tanto en el libro de condolencias físico como en el digital.