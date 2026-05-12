Lorca Planes, en la misa funeral de José Ballesta: “Que descanse en paz el hombre que amó a Murcia"

“No. Les aseguro que no ha sido una muerte anunciada la de don José Ballesta Germán, alcalde de Murcia. No tenía escrito en sus papeles más personales que se iba a rendir jamás”. Así comenzaba el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, su homilía en la misa funeral por el alma del querido regidor, que fallecía el pasado domingo en el Virgen de la Arrixaca a la edad de 67 años.

El templo de Belluga se quedó pequeño, dada la cantidad de personas que querían entrar para despedirse del primer edil. Sus familiares, además de políticos, autoridades civiles y militares y vecinos de la ciudad buscaron un sitio, aunque fuese en una silla de madera o en el apoyo de una columna, para asistir a la Eucaristía, en la que el prelado elogió las virtudes del “hombre que amó a Murcia”, al cual deseó, al igual que le desean todos los presentes, “que descanse en paz”.

Once y cuarto de la mañana y la Catedral estalló en aplausos a la entrada del cortejo fúnebre, al son del Réquiem de Mozart. Aplaudía fuera, del mismo modo, el pueblo al que su alcalde deja huérfano, la Murcia cuyas excelencias cantó, en palabras del obispo, “con un lenguaje florido, culto, cargado de color y brillo”.

Juan Carlos Caval

Monseñor tiene claro que, en cuanto Ballesta llegue a los Cielos, “la Virgen de la Fuensanta, de la que él es caballero, lo presentará ante nuestro Señor Jesucristo, como hizo en las bodas de Caná”. La Morenica, de hecho, aguardaba en el altar mayor de la Catedral, llegada de urgencia desde Santiago y Zaraíche, porque cómo iba a perderse ella las exequias de alguien que la quiso tanto.

Una veintena de sacerdotes participaron en la misa (pocos, porque casualmente hay muchos curas de la Diócesis de convivencia en Granada, explicaron desde el Obispado), en la cual el mitrado remarcó que a Ballesta “le hemos visto plantarle cara a la misma muerte”, dado que “él no ha sido tan frágil como para estar evitando a la Parca: al contrario, tomó las riendas de su vida y, aceptando su situación, porque la conocía, trabajó hasta que pudo sostenerse en pie, confiando siempre en la victoria final”.

“La fortaleza la encontró en la Eucaristía, que le confortaba, y se fió de Cristo resucitado”, aseveró el titular de la Diócesis de Cartagena. Calificó al difunto de “fiel hijo de la Virgen de la Fuensanta”, y dijo que, “por eso, nuestra Madre ha venido a estar junto a él, entrando por la misma puerta, la del Concejo, en esta iglesia Catedral”. Ella, que siempre entra por la Puerta del Perdón (por ser la patrona), accedió este martes por la de Puerta del Concejo. Igual que su alcalde.

En opinión de Lorca Planes, a Ballesta “nadie le tenía como un soñador, porque él pisaba tierra y conocía perfectamente la realidad”. “Para la credibilidad, le acompaña su hoja de servicios, su compromiso con el municipio, su lealtad inquebrantable, su amplia y dilatada cultura, su empeño por custodiar el legado recibido, la historia de esta tierra, sus tradiciones, el dinamismo emprendedor, las artes y la grandeza de su gente”, fue desgranando.

“Este hombre ha sido buena persona, pero, desgraciadamente, los buenos también mueren”

“Este hombre ha sido buena persona, pero, desgraciadamente, los buenos también mueren”, pronunció en la homilía, para poner el acento en que “ahora no es tiempo de lamentar su muerte: prefiero hablar de agradecimiento por su vida ofrecida en servicio al bien común, a la política, a la gente”.

En este sentido, el obispo elogió de Ballesta “su cercanía y sereno discurso”, además de “su entrega y su pasión por Murcia y los murcianos”. Los que le aplaudían a rabiar, algunos con lágrimas en los ojos, cuando su ataúd entraba por la Puerta de San José.

“Murcia estaba siempre en sus labios”, insistió Monseñor, que rememoró una anécdota acontecida en la procesión de los Salzillos: “Recuerdo que (Ballesta) le comentó a la reina Sofía este Viernes Santo pasado: ‘Mire, Majestad, cómo ríen los murcianos, esa es siempre su manera de ser, su identidad’”. Cabe recordar que la soberana emérita, junto a sus hijas Elena y Cristina, disfrutó de la procesión morada desde un palco en la puerta del Palacio Episcopal, en el que fue el ultimo Viernes Santo de Ballesta.

A juicio de Lorca Planes, que citó a Santa Teresa de Ávila y a Martín Descalzo en su alocución, José Ballesta “buscó a Dios con sencillez, en silencio, sin alardes y lo incorporó al ritmo diario de sus costumbres, trabajos y responsabilidades”.

"Ballesta buscó a Dios con sencillez, en silencio, sin alardes y lo incorporó al ritmo diario de sus costumbres y sus responsabilidades"

“Me han emocionado muchas veces sus palabras, algún consejo, su confianza y, especialmente, en esta etapa última sus lágrimas ante el Cristo del Amparo y ante Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Semana Santa”, manifestó. Ballesta llevó durante años a hombros al Santísimo titular de los azules, en Viernes de Dolores por la tarde, desde San Nicolás en procesión por las calles de la misma ciudad que ahora le llora.

“Don José buscó a Dios del mismo modo que canta el salmo 42: ‘Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios vivo…’. Familiares, amigos, tened confianza, Cristo resucitado ha salido a su encuentro, como leemos en estos días en la Escritura, el Divino caminante ha apagado su sed, descansa en paz contemplando al Dios vivo”, celebró el obispo.

A este respecto, el prelado sentenció que “parafraseando a Martín Descalzo, podemos decir que los cielos están abiertos y más abierta aún está la vida”. De esta forma, el alcalde, que en 2024 recibió el diagnóstico de su enfermedad, “ya no será más cautivo, ha ganado, perdiendo, la partida y, pues ha vivido estando muerto, muriendo en luz despertará vivo”.

El máximo exponente de la Diócesis se dirigió expresamente a la viuda y a los parientes del difunto para recordarles, con afecto, que él ahora “está en buenas manos”, las de la patrona. A la familia que el alcalde deja en la tierra, le agradeció “sus desvelos” y afirmó que el difunto les deja “grabado en el corazón un ramo de blancas rosas con la dedicación: ‘A mi esposa y a mis hijos’”, también “con la ternura del abuelo abriendo sus brazos para acoger a sus nietos con cariño”. “Esta imagen la he visto yo algunas veces en las procesiones”, apostilló.

A la familia Ballesta les deja “grabado en el corazón un ramo de blancas rosas”, también “la ternura del abuelo abriendo sus brazos para acoger a sus nietos con cariño”, recordó el obispo

Lorca Planes enfatizó que los murcianos no olvidarán a su alcalde Ballesta porque le sobreviven sus obras: “Nos quedan las calles y las plazas, los recuerdos del que trabajó por hacerlas más hermosas, llenas de música, iluminadas por mil colores y perfumadas por todas las flores de la mejor tierra del mundo”, especificó.

“¡Abrid todos los ojos para ver cómo luce su patria bella, la ciudad sultana donde nace el sol! Mirad el rostro de nuestra Madre, la Fuensantica, la Morenica, que cautivó a este alcalde y nos sigue cautivando a nosotros”, animó a los presentes, para concluir con su mensaje de amor, gratitud y esperanza en la Resurrección.