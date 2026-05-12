Muere el alcalde
Los grupos festeros rememoran a Ballesta: "Nos enseñó a sentir orgullo de nuestras raíces"
Sardineros y Peñas Huertanas ponen el acento en la implicación del que fue regidor de Murcia durante 12 años con las tradiciones murcianas
La Capilla Ardiente de Ballesta estuvo abierta en el salón de Plenos del Ayuntamiento este lunes hasta la medianoche y ciudadanos, compañeros de la arena política y representantes de entidades sociales, entre otros colectivos, acudieron a despedirse del que fue alcalde de Murcia durante 12 años. Y desde los grupos festeros hicieron hincapié en la implicación de Ballesta con las tradiciones murcianas.
"Murcia pierde mucho más que un alcalde. Perdemos a una persona que amaba profundamente esta tierra, sus tradiciones, su gente y su manera de sentir la vida", expresó a este diario Pablo Ruiz Palacios, presidente de la Agrupación Sardinera.
Palacios rememoró que "este año tuvimos el honor de nombrar a Ballesta Pitocrónico del Entierro de la Sardina, y lo fue con el orgullo y la pasión de quien entendía perfectamente lo que representa nuestra fiesta y lo que significa para Murcia. Siempre llevó por bandera el amor a nuestra ciudad, defendiendo nuestras costumbres, nuestra identidad y nuestra forma de ser".
"Fue Pitocrónico con el orgullo y la pasión de quien entendía lo que representa nuestra fiesta"
Ballesta "nos enseñó algo muy importante: que un pueblo que se quiere a sí mismo es un pueblo más fuerte. Nos enseñó a respetarnos, a sentir orgullo de nuestras raíces y a caminar unidos desde el cariño a Murcia", resaltó Palacios, y concluyó que "hoy la familia sardinera llora su pérdida, pero también agradece haber compartido camino con una persona que siempre creyó en esta ciudad y en su gente. Murcia no lo olvidará".
"Es un día especialmente doloroso para Murcia", declaró Juan Serrano García, presidente de la Agrupación de Peñas Huertanas.
"Deja un extraordinario legado de cariño a nuestras tradiciones y costumbres"
Para Serrano, Ballesta fue "un servidor público inquieto, ilusionado y entregado en favor de Murcia y sus gentes. Enamorado de nuestra tierra, de nuestra cultura tradicional, de nuestras señas de identidad, que tanto amó, defendió y promocionó, dejando un extraordinario legado de cariño a nuestras tradiciones y costumbres". Y es que estaba "inequívocamente orgulloso de ser murciano".
"Ha sido, es y será, desde allá donde esté, un firme valedor de las Peñas Huertanas y, decididamente, de la Federación que aúna sus inquietudes, ilusiones, propuestas y realizaciones. Su recuerdo y memoria siempre estarán presentes en nuestros proyectos y quehaceres", concluyó Serrano.
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