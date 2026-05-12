Los grupos festeros rememoran a Ballesta: "Nos enseñó a sentir orgullo de nuestras raíces"

La Capilla Ardiente de Ballesta estuvo abierta en el salón de Plenos del Ayuntamiento este lunes hasta la medianoche y ciudadanos, compañeros de la arena política y representantes de entidades sociales, entre otros colectivos, acudieron a despedirse del que fue alcalde de Murcia durante 12 años. Y desde los grupos festeros hicieron hincapié en la implicación de Ballesta con las tradiciones murcianas.

"Murcia pierde mucho más que un alcalde. Perdemos a una persona que amaba profundamente esta tierra, sus tradiciones, su gente y su manera de sentir la vida", expresó a este diario Pablo Ruiz Palacios, presidente de la Agrupación Sardinera.

Palacios rememoró que "este año tuvimos el honor de nombrar a Ballesta Pitocrónico del Entierro de la Sardina, y lo fue con el orgullo y la pasión de quien entendía perfectamente lo que representa nuestra fiesta y lo que significa para Murcia. Siempre llevó por bandera el amor a nuestra ciudad, defendiendo nuestras costumbres, nuestra identidad y nuestra forma de ser".

"Fue Pitocrónico con el orgullo y la pasión de quien entendía lo que representa nuestra fiesta" Pablo Ruiz Palacios — Presidente de la Agrupación Sardinera

Ballesta "nos enseñó algo muy importante: que un pueblo que se quiere a sí mismo es un pueblo más fuerte. Nos enseñó a respetarnos, a sentir orgullo de nuestras raíces y a caminar unidos desde el cariño a Murcia", resaltó Palacios, y concluyó que "hoy la familia sardinera llora su pérdida, pero también agradece haber compartido camino con una persona que siempre creyó en esta ciudad y en su gente. Murcia no lo olvidará".

"Es un día especialmente doloroso para Murcia", declaró Juan Serrano García, presidente de la Agrupación de Peñas Huertanas.

"Deja un extraordinario legado de cariño a nuestras tradiciones y costumbres" Juan García Serrano — Presidente de la Federación de Peñas Huertanas

Para Serrano, Ballesta fue "un servidor público inquieto, ilusionado y entregado en favor de Murcia y sus gentes. Enamorado de nuestra tierra, de nuestra cultura tradicional, de nuestras señas de identidad, que tanto amó, defendió y promocionó, dejando un extraordinario legado de cariño a nuestras tradiciones y costumbres". Y es que estaba "inequívocamente orgulloso de ser murciano".

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"Ha sido, es y será, desde allá donde esté, un firme valedor de las Peñas Huertanas y, decididamente, de la Federación que aúna sus inquietudes, ilusiones, propuestas y realizaciones. Su recuerdo y memoria siempre estarán presentes en nuestros proyectos y quehaceres", concluyó Serrano.