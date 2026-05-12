Último adiós
Feijóo se despide de Ballesta: "Venció su enfermedad porque es una persona que trasciende"
El presidente del PP visitó la capilla ardiente del alcalde de Murcia antes de que se trasladara el féretro a la Catedral
El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudió este martes a la capilla ardiente del alcalde de Murcia, Jose Ballesta, ubicada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento: "No es fácil despedir a un amigo, a un político, a un profesor, a un científico, a una persona culta, tolerante, porque este tipo de personas son un referente para todos los políticos de España. Desde luego, lo es para el Partido Popular".
El líder 'popular', que fue recibido en la puerta del Consistorio por todo el Equipo de Gobierno local, y por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, dijo que "la ciudad de Murcia ya tiene una persona más en su historia, que es un alcalde de una pieza, un murciano hasta la médula".
Adem de que el partido le echará de menos en las juntas directivas en Madrid, Feijóo señaló él personalmente lo hará porque tenían "una amistad entrañable" y no tuvo "más que apoyo permanente por su parte".
"A veces no se puede vencer la enfermedad y este ha sido el caso, a pesar de que hasta el último instante miró de cara a la enfermedad y luchó contra ella", manifestó. No obstante, añadió que él consideraba "que la venció porque Ballesta es una persona que trasciende y conforma la historia de la Región de Murcia y de esta ciudad".
Ante los medios de comunicación , Feijóo recordó la intervención del regidor fallecido el pasado domingo durante una cumbre de presidentes autonómicos del PP, en el Teatro Circo de Murcia: "Me quedo con aquella frase de que Murcia es el único lugar del mundo donde se puede respirar la luz. Y creo que así es. Le vamos a echar de menos, pero va a seguir siendo un referente para todo el PP de España y para todo el PP de Murcia", concluyó.
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