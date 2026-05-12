Las emotivas palabras de los hijos de José Ballesta: “Deja un vacío inmenso, pero también algo mucho más importante: un legado"

Los hijos del alcalde de Murcia José Ballesta tomaron la palabra tras la Comunión con unas emocionantes palabras a modo de agradecimiento tanto a su padre como a todos los asistentes. Primero fue su hija Pilar la que admitió que se hallan “con el corazón roto”, aunque, como dijo a los presentes, “vuestro cariño nos recuerda que no estamos solos”. “Te puedes ir tranquilo”, pronunció, “el amor y la fe nos unen como familia”.

Consciente de que “Dios en su infinita sabiduría te ha llamado a su presencia”, le instó a “descansar ya con tu tan querida Virgen de la Fuensanta”. “A mi padre le gustaba pronunciar esta frase: ‘Murcia es el lugar donde nacieron nuestros hijos y dónde están enterrados nuestros padres, y eso lo convierte en un lugar sagrado’", recordó la joven.

Sus hijos Juan y José coincidieron en que su progenitor “deja un vacío inmenso, pero también algo mucho más importante: un legado”. “Papá, gracias por todo lo que nos diste. Descansa en Paz, nosotros seguiremos adelante con el orgullo inmenso de haber sido tus hijos”, manifestó el joven, llorando y entre los aplausos de los presentes que llenaban la Catedral.

En último lugar, tomó la palabra su hija pequeña. “Pili, José, Juan y yo, hemos tenido mucha suerte de teneros como padres. A ti, papá, y a ti mamá”, subrayó.

“Gracias por inspirarme, por ser un ejemplo a seguir, por ser mi ilusión cada día al estudiar Medicina, serás la primera persona en la que piense cada día al ir al hospital. Vaya a donde vaya, seguiré defendiendo tu tierra bonica, tu Murcia, como tú nos enseñaste. Ojalá algún día estés tan orgulloso de mí como yo estaré cada vez que recuerde quién fue mi padre. Te quiero mucho, papá”, afirmó, emocionada, la joven.