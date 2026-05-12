Moda
El antiguo local de Gelen en pleno centro de Murcia ya tiene relevo: abrirá en junio pensando en los adolescentes
Tras décadas ligado a la moda de ceremonia, el bajo de Jaime I iniciará una etapa dirigida a un público más joven
El hueco que dejó una de las tiendas más emblemáticas del centro de Murcia no tardará en llenarse. Y lo hará con una propuesta pensada para uno de los públicos más difíciles de conquistar: los adolescentes.
El local de la calle Jaime I el Conquistador que durante décadas ocupó la histórica tienda Gelen (especializada en moda de ceremonia y referente para generaciones de murcianos) acogerá próximamente una tienda Mango Teen, la línea de la firma barcelonesa diseñada exclusivamente para jóvenes de entre 11 y 15 años. La apertura está prevista para el mes de junio.
Un hueco entre la moda infantil y la adulta
Mango Teen nació en 2021 para dar respuesta a un momento concreto y algo incómodo en la vida de cualquier adolescente: ese punto en el que la ropa de niños se ha quedado pequeña, pero la de adultos todavía se siente demasiado seria. La firma apostó por cubrir ese terreno intermedio con una estética propia, alejada de las secciones junior de toda la vida.
Y Murcia ya sabe lo que es tener una de estas tiendas. A finales de enero, Mango inauguró su primer Mango Teen en la Región en el Centro Comercial Nueva Condomina, con buena acogida. Ahora, la marca da un paso más y se planta en pleno corazón de la ciudad.
A metros de la Gran Vía, en el local de toda la vida de Gelen
La ubicación elegida no es casual. El local, situado a escasos metros de la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, lleva décadas en el radar de los murcianos. Allí estuvo Gelen más de medio siglo, convirtiéndose en parada obligada para quien buscaba un vestido de invitada, de madrina o de comunión cerca de El Corte Inglés.
La tienda histórica no ha desaparecido: simplemente se ha movido unos 20 metros, al local que antes ocupaba una tienda Intersport, también en la calle Jaime I el Conquistador. Con dos entradas (una a esa calle y otra con acceso a la Plaza de la Aurora) Gelen continúa su trayectoria en un bajo de su propiedad.
Así, el relevo generacional en ese enclave céntrico es casi literal: donde antes reinaba la moda de ceremonia para adultos, llegará ahora la moda para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de la ropa con criterio propio.
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