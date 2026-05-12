La alcaldesa en funciones de Murcia firma su primer decreto para confirmar las competencias de los concejales

Murcia sigue de luto tras la muerte del que fuera su alcalde durante 12 años, José Ballesta, pero el trabajo diario en la Administración local sigue su curso para preparar el cambio de bastón de mando.

Rebeca Pérez ya ha firmado su primer decreto como alcaldesa en funciones de Murcia tras el fallecimiento de Ballesta, según informaron fuentes municipales a esta redacción, para 'asegurar' la plantilla municipal.

Dicho documento firmado por la alcaldesa en funciones tiene por objetivo 'mantener' el funcionamiento del personal eventual (los 29 cargos a dedo que trabajan para el Gobierno local y los grupos municipales), al confirmar esos puestos de libre designación en el Ayuntamiento de Murcia, al igual que las atribuciones o competencias de los concejales de la Corporación y los presidentes de las Juntas Municipales.

En este sentido, fuentes del Ayuntamiento detallaron a este diario que, al asumir Rebeca Pérez la alcaldía, recaen sobre ella todas las competencias municipales, por lo que, con la firma de estos documentos, 'reparte' y delega competencias en el resto de sus compañeros de partido.

Reuniones

Por otro lado, tanto este viernes como la próxima semana tendrán lugar sendos plenos extraordinarios para dar cuenta de forma oficial del deceso de Ballesta, la disolución de la Corporación y constituir al 'nuevo' equipo de Gobierno local.

En primer lugar, este viernes 15 de mayo tendrá lugar el pleno extraordinario para dar cuenta, de forma oficial, de la absolución del actual equipo de Gobierno local.

Y a finales de la próxima semana, dentro del plazo de 10 días hábiles establecido por la normativa vigente, se celebrará el pleno de constitución del 'nuevo' equipo de Gobierno local, encuentro en el que cada uno de los tres grupos políticos deberá presentar a un candidato.

El Grupo Socialista presentará, en principio, al actual portavoz de la formación, Ginés Ruiz Maciá, indicaron fuentes del partido a este diario. Por su parte, desde el Grupo Municipal Vox esperarán a que pase el luto para tomar esta decisión. "Ahora no estamos con estas cosas: estamos con el respeto al duelo", expresaron los de Abascal a La Opinión.

En cuanto al Grupo Popular, la segunda en la lista es la actual alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez. Si Pérez renunciase al puesto (se da por hecho, según fuentes municipales, que aceptará el cargo), sería el turno del tercero, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Y, en caso de que Guillén renunciase, los siguientes en la lista son los concejales de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, y de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

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Después, los concejales del Consistorio murciano deberán votar al sucesor de Ballesta, aunque cabe recordar que el PP cuenta con mayoría absoluta, por lo que no necesita del apoyo de la oposición para que su candidato obtenga el bastón de mando. En ese mismo Pleno, tomará posesión de su cargo el concejal número 16 de la lista del PP, al correr la relación electoral tras la muerte del alcalde. Se trata de Pedro Luis Balibrea Cárceles.