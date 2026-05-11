Tráfico
Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
La Policía Local informa de las ubicaciones donde se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días
La Policía Local de Murcia ha publicado la relación de vías en las que se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días, dentro de su estrategia habitual para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el municipio.
Estos operativos, que se distribuyen por distintas pedanías y zonas de gran afluencia de tráfico, buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción prudente, especialmente en tramos donde se registran incidencias frecuentes o existe presencia de vecinos y comercios.
Los radares se instalarán tanto en avenidas principales como en calles de paso habitual hacia las pedanías, abarcando zonas como Patiño, Barrio del Progreso o Los Dolores.
Desde el cuerpo policial recuerdan que estas actuaciones no solo tienen un carácter sancionador, sino también preventivo, ya que la publicación semanal de los puntos de control persigue que los conductores adopten hábitos de circulación más seguros. A continuación, se detallan todas las ubicaciones previstas para esta semana:
- Calle Orilla del Azarbe, Santa Cruz
- Calle Mayor, Los Dolores
- Avda. del Progreso, San Benito-Progreso
- Avda. de Murcia, Los Ramos
- Avda. de la Azacaya, Los Dolores
- Avda. Ciudad de Almería, Murcia
- Avda. de Alicante, Churra
- Carretera de la Fuensanta, Patiño
- Avda. de Santa Catalina, Patiño
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