El rey Felipe VI lamenta en Zarzuela la muerte de José Ballesta: "Íbamos a coincidir en Murcia"

La muerte del alcalde de Murcia José Ballesta sobrevoló este lunes la audiencia que el rey Felipe VI mantuvo en el Palacio de la Zarzuela con los ganadores de la 44ª edición del concurso escolar '¿Qué es un rey para ti?'

El monarca se interesó por el fallecimiento del que fuera alcalde de Murcia durante doce años, por la enfermedad que acabó con su vida y por quién ocupará su lugar al frente del Consistorio murciano. También quiso recordar que ambos tenían previsto coincidir a final del mes de mayo en la final del Tour del Talento.

Ballesta falleció este domingo a los 67 años tras una dura batalla contra el cáncer. Nacido en Murcia el 19 de julio de 1958, fue rector de la Universidad de Murcia entre 1998 y 2006, doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de Biología Celular, antes de dar el salto a la política y convertirse en uno de los alcaldes más longevos de la capital murciana.

Volviendo al certamen, la Región de Murcia estuvo representada en esta edición del certamen por la alumna Alejandra Ruiz, del IES Alfonso X El Sabio, y su director, Andrés Nieto Salinas. La joven presentó al rey un dibujo de la princesa Leonor realizando el clásico saludo militar, una obra que no pasó desapercibida en una edición en la que muchos escolares han enfocado sus trabajos precisamente hacia el futuro de la institución, encarnado en la figura de la princesa de Asturias.

Pintura presentada por la alumna Alejandra Ruiz, del IES murciano Alfonso X El Sabio. / L. O.

El concurso, promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y la Fundación Orange, tiene como objetivo fomentar la creatividad de los niños de toda España a través de sus trabajos sobre la monarquía, acercando a los más jóvenes a valores como la convivencia, la solidaridad y la democracia.

En esta edición han participado alumnos de 3º a 6º de Primaria y de 1º y 2º de la ESO, además de la categoría de Educación Especial, con proyectos que van desde formatos tradicionales (murales, dibujos, poesías o esculturas) hasta propuestas digitales como vídeos musicales, infografías o impresión 3D.

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Los premiados acudieron a la audiencia acompañados de sus profesores y familiares, y tuvieron la oportunidad de presentarle personalmente sus trabajos al rey en una jornada que, sin embargo, no pudo desligarse de la sombra del luto por la pérdida de José Ballesta.