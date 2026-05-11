Murcia llora la pérdida de su alcalde José Ballesta, tras fallecer a los 67 años de edad

Pasión por Murcia. Ese era el lema que durante la última década movió a José Ballesta durante su trayectoria al frente del Ayuntamiento de Murcia como primer edil, pasión por una ciudad que intentó transformar con grandes proyectos que la impulsaran como una urbe vanguardista y cosmopolita y por la que se desvivió hasta el último momento.

Ballesta fallecía este domingo a los 67 años de edad en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde ingresaba esa misma semana como consecuencia del cáncer que padecía desde 2024.

Su estado había empeorado recientemente y el deterioro de su salud era evidente en los últimos actos públicos en los que se le vio, como la inauguración de la exposición de Jaume Plensa en la Cárcel Vieja, el reinicio de los trabajos de excavación en el yacimiento de San Esteban o el Pleno del pasado 30 de abril, del que incluso se tuvo que ausentar para recuperarse en su despacho.

Asier Ganuza

El alcalde de Murcia estuvo al pie del cañón hasta el último momento y no quiso faltar a citas que quedarán marcadas en la historia de la ciudad como fue la visita de la reina emérita doña Sofía al Museo Salzillo el pasado Viernes Santo; los actos conmemorativos del 1.200 aniversario de la fundación de Murcia; o la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta por las pedanías del municipio con motivo del centenario de su coronación, dejándose ver en algunas de ellas como Los Garres.

En su entorno aseguraban que mantenerse activo era lo que le daba fuerzas para seguir luchando contra la enfermedad, por lo que en ningún momento se le pasó por la cabeza ladearse del puesto para recuperarse y ceder el testigo a su vicealcaldesa, Rebeca Pérez, de forma temporal.

Su salud empeoró a principios de semana cuando tuvo que ingresar en la Arrixaca, donde los facultativos que le atendían llegaron a afirmar que estaba mejorando. Sin embargo, este sábado sufrió una recaída que hizo temer lo peor, lo que le llevó a tener que ingresar el domingo en la UCI antes de su fallecimiento.

El Ayuntamiento de Murcia trasladaba la noticia pasadas las siete y media de la tarde y lo acompañaba con un mensaje en el que se podía leer «Hoy es un día de inmensa tristeza para nuestra ciudad. Ha fallecido el alcalde de Murcia, José Ballesta. Un servidor público comprometido y entregado a mejorar la vida de sus vecinos. Nuestro cariño a su familia y seres queridos. Descanse en paz».

Desde la institución afirman que la ciudad ha perdido a su alcalde «pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos».

Persona cercana y reflexiva

Quienes compartieron trabajo y responsabilidad institucional con él conocieron además a una persona cercana, reflexiva y profundamente humana, que entendía la política municipal como la forma más noble y directa de servicio a los demás.

Ricardo Robles, coordinador regional de Trasplantes, médico del Hospital Virgen de la Arrixaca y amigo personal de Ballesta, reconocía este domingo tras hacerse pública la noticia que «éramos amigos, hermanos y mi paciente». Ambos estuvieron muy unidos desde jóvenes al compartir profesión y aulas en la Facultad de Medicina. Pero también era prácticamente vecinos en su juventud, uno de Cabezo de Torres, el otro de Churra.

Raíces académicas

José Ballesta, licenciado en Medicina y Catedrático de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, ocupó distintos cargos antes de llegar a la política como director de departamento y vicerrector de Investigación, tras lo que ocupó el sillón del Rectorado de la UMU en 1998, desde donde dirigió el rumbo de la mayor institución de educación superior de la Región de Murcia durante ocho años consecutivos.

Su vida estuvo ligada a la docencia y la investigación sanitaria, por lo que después de entrar en política en 2007 como diputado en la Asamblea Regional y consejero del Gobierno murciano y tras su salto a la política local como alcalde de Murcia, se le podía ver disfrutar especialmente cuando acudía a algún acto o encuentro sanitario en el que volvía a revivir sus raíces, con sus colegas de profesión.

Uno de los eventos en los que se le vio en plenitud junto a compañeros del ámbito sanitario como Manuel Segovia o Manuel Sánchez-Solís fue cuando el alcalde de Murcia recibía en mayo de 2024 la Medalla como Académico de Honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, en un acto solemne que se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Hasta ese momento era académico de número de la institución.

Ballesta ha estado al frente de la ciudad de Murcia durante tres mandatos, pero su fallecimiento deja a la capital murciana en una situación compleja, ya que ninguno de los alcaldes que ha tenido la ciudad durante el periodo democrático había fallecido durante el ejercicio de su cargo.

De momento, toma las riendas del Ayuntamiento de Murcia en funciones la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, hasta que el Pleno elija a la persona que ostentará el bastón de mando hasta las elecciones de 2027. Hay que recordar que el PP cuenta con mayoría absoluta con 15 concejales de 29, por lo que no necesitará los votos de los grupos de la oposición.

Luto oficial

Como muestra del pesar de todo el municipio, el Ayuntamiento de Murcia ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y quedarán suspendidos los actos institucionales previstos. El Gobierno regional se suma con un día de luto oficial y suspende toda la agenda oficial para este lunes.

El presidente de la Región, Fernando López Miras, se refiere a Ballesta como «el alcalde eterno, un hombre íntegro y un ejemplo para todos los servidores públicos».

El Ayuntamiento de Murcia instalará este lunes la capilla ardiente de José Ballesta en el Salón de Plenos del Consistorio, donde quedará abierta al público para que todos los murcianos puedan rendirle un último homenaje de 10.00 a 22.00 horas. El funeral se celebrará mañana martes a las 11.00 horas en la Catedral de Murcia y estará presidido por el Obispo de la Diócesis de Cartagena.