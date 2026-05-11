Último adiós
Los rectores de la UMU se despiden de Ballesta, uno de los suyos: "Él fue un magnífico"
El obispo Lorca Planes, la Croem y la Cámara de Comercio de Murcia alaban la trayectoria del alcalde fallecido este domingo
Como recordó quien fuera rector de la Universidad de Murcia (UMU) hasta hace pocas semanas, José Luján, José Ballesta, antes de alcalde, fue también rector, entre los años 1998 y 2006. Un cargo que "lleva como atributo propio eso de rector magnífico, él fue un magnífico, un magnífico rector, un ejemplo y un referente", subrayó.
Según explicó, "durante sus dos mandatos, la Universidad de Murcia creció sin ser grande y cogió peso e importancia dentro del concierto español de universidades". Así fue como dejó "un legado extraordinario".
Tras visitar la capilla ardiente del alcalde de Murcia fallecido este domingo, Luján le reconoció también haber sido "un gran político en la Comunidad Autónoma y al frente del Ayuntamiento de Murcia".
Nos ha dejado un ejemplo de vida y, sobre todo en los últimos años, un ejemplo de saber sufrir
"Es un orgullo que nos represente una persona que reivindica de la manera en que lo hacía el orgullo de ser murciano, sin complejos de ningún tipo, sin confrontación", añadió Luján, quien cree que "nos ha dejado un ejemplo de vida y, sobre todo en los últimos años, un ejemplo de saber sufrir, de estar siempre ahí".
"El rector José Ballesta siempre será rector de la universidad", remarcó quien ostenta ese cargo en la actualidad, Samuel Baixauli, que lo describió como "una persona entregada hasta sus últimos momentos, entregada por su ciudad y entregada por su universidad".
Nos deja muy pronto, pero nos deja un legado imborrable, un legado de lo que es el espíritu universitario
"José Ballesta nos deja muy pronto, pero nos deja un legado imborrable, un legado de lo que es el espíritu de cercanía, de trabajo, lo que es el espíritu universitario. Descanse en paz", concluyó.
"Me lo imagino montado a caballo"
El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, también fue de los primeros en llegar a la capilla ardiente. "Le he visto siempre con cara y rostro de vencedor, pero la muerte al final le ha jugado una mala pasada", señaló en un encuentro con los medios.
"Confío en que la misericordia de Dios lo acoja y le conceda también la gracia que todos esperamos y que disfrute también de la presencia de Dios", señaló el obispo, afirmando que se imagina "a don José montado a caballo y luchando contra un enemigo muy poderoso, la muerte". "Y yo creo que ha salido venciendo, a pesar de las dificultades, porque él conocía perfectamente su situación, qué le pasaba, qué tenía, cuáles eran los riesgos, pero, a pesar de todo, luchó contra eso con una valentía genial", agregó.
Conocía qué le pasaba, qué tenía, cuáles eran los riesgos y, a pesar de todo, luchó contra eso con una valentía genial
Lorca Planes declaró que creía que en sus últimos momentos Ballesta buscó "una alianza con Dios", "en silencio, con moderación, sin alardes y con una sencillez espléndida". De esta forma, "lo integró en su día a día y en sus responsabilidades".
Croem y Cámara de Comercio
Miguel López Abad, presidente de la Croem, dijo que José Ballesta era una "gran persona de valores y de principios" que "ha marcado un antes y un después". En el plano personal, señaló que ambos compartían la fe: "Creo que eso es lo que le hizo estar hasta la última hora dándolo todo y esforzándose, con esa entrega encomiable al bien común y a toda la ciudadanía".
Myriam Fuertes, presidenta de la Cámara de Comercio, quiso recordar el "carisma arrollador" y "transformador de esta ciudad" de Ballesta, que "donde iba elevaba el nombre" de Murcia. "Ha luchado hasta el último día y ha sido una persona ejemplar", concluyó.
- Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
- En directo: Real Murcia-Betis Deportivo
- La tormenta descarga con fuerza en la costa de la Región: Una tromba de agua deja 125 litros y una manga marina en Los Alcázares
- Fallece la exgerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, tras sufrir un atropello en Caravaca
- Un tiroteo en Sangonera la Verde deja a un joven de 18 años herido grave
- Estudio de la UMU: más de la mitad de los españoles son partidarios de establecer una república
- Roberto Brasero avisa de que el peor día de lluvia en la Región de Murcia aún está por llegar
- El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia