Los rectores de la UMU se despiden de Ballesta, uno de los suyos: "Él fue un magnífico"

Como recordó quien fuera rector de la Universidad de Murcia (UMU) hasta hace pocas semanas, José Luján, José Ballesta, antes de alcalde, fue también rector, entre los años 1998 y 2006. Un cargo que "lleva como atributo propio eso de rector magnífico, él fue un magnífico, un magnífico rector, un ejemplo y un referente", subrayó.

Según explicó, "durante sus dos mandatos, la Universidad de Murcia creció sin ser grande y cogió peso e importancia dentro del concierto español de universidades". Así fue como dejó "un legado extraordinario".

Tras visitar la capilla ardiente del alcalde de Murcia fallecido este domingo, Luján le reconoció también haber sido "un gran político en la Comunidad Autónoma y al frente del Ayuntamiento de Murcia".

Nos ha dejado un ejemplo de vida y, sobre todo en los últimos años, un ejemplo de saber sufrir José Luján — Exrector de la UMU

"Es un orgullo que nos represente una persona que reivindica de la manera en que lo hacía el orgullo de ser murciano, sin complejos de ningún tipo, sin confrontación", añadió Luján, quien cree que "nos ha dejado un ejemplo de vida y, sobre todo en los últimos años, un ejemplo de saber sufrir, de estar siempre ahí".

"El rector José Ballesta siempre será rector de la universidad", remarcó quien ostenta ese cargo en la actualidad, Samuel Baixauli, que lo describió como "una persona entregada hasta sus últimos momentos, entregada por su ciudad y entregada por su universidad".

Nos deja muy pronto, pero nos deja un legado imborrable, un legado de lo que es el espíritu universitario Samuel Baixauli

"José Ballesta nos deja muy pronto, pero nos deja un legado imborrable, un legado de lo que es el espíritu de cercanía, de trabajo, lo que es el espíritu universitario. Descanse en paz", concluyó.

"Me lo imagino montado a caballo"

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, también fue de los primeros en llegar a la capilla ardiente. "Le he visto siempre con cara y rostro de vencedor, pero la muerte al final le ha jugado una mala pasada", señaló en un encuentro con los medios.

El obispo de la Diócesis de Cartagena llegando al Ayuntamiento. / Juan Carlos Caval

"Confío en que la misericordia de Dios lo acoja y le conceda también la gracia que todos esperamos y que disfrute también de la presencia de Dios", señaló el obispo, afirmando que se imagina "a don José montado a caballo y luchando contra un enemigo muy poderoso, la muerte". "Y yo creo que ha salido venciendo, a pesar de las dificultades, porque él conocía perfectamente su situación, qué le pasaba, qué tenía, cuáles eran los riesgos, pero, a pesar de todo, luchó contra eso con una valentía genial", agregó.

Conocía qué le pasaba, qué tenía, cuáles eran los riesgos y, a pesar de todo, luchó contra eso con una valentía genial José Manuel Lorca Planes — Obispo

Lorca Planes declaró que creía que en sus últimos momentos Ballesta buscó "una alianza con Dios", "en silencio, con moderación, sin alardes y con una sencillez espléndida". De esta forma, "lo integró en su día a día y en sus responsabilidades".

Croem y Cámara de Comercio

Miguel López Abad, presidente de la Croem, dijo que José Ballesta era una "gran persona de valores y de principios" que "ha marcado un antes y un después". En el plano personal, señaló que ambos compartían la fe: "Creo que eso es lo que le hizo estar hasta la última hora dándolo todo y esforzándose, con esa entrega encomiable al bien común y a toda la ciudadanía".

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Myriam Fuertes, presidenta de la Cámara de Comercio, quiso recordar el "carisma arrollador" y "transformador de esta ciudad" de Ballesta, que "donde iba elevaba el nombre" de Murcia. "Ha luchado hasta el último día y ha sido una persona ejemplar", concluyó.