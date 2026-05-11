López Miras despide a José Ballesta, "un maestro de maestros"

"Viendo cómo está el entorno del ayuntamiento se puede ver lo que era José Ballesta, para toda una ciudad y para toda una región", manifestó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tras visitar la capilla ardiente de José Ballesta en el Ayuntamiento de Murcia, que falleció este domingo como consecuencia de un cáncer.

"Los murcianos están literalmente rodeando el ayuntamiento para poder despedirse de él y transmitir su último adiós", señaló el jefe del Ejecutivo, una de las primeras autoridades en llegar al Consistorio, minutos antes, incluso, de que se abriera al público. Tras saludar a la familia y escribir en el libro de condolencias, aseguró que, "cuando alguien se dedica a esto y recibe el cariño de tantas y tantas personas, esa es su mejor hoja de servicio".

"Ballesta ha sido un ejemplo para todos. Ha dignificado el servicio público con su ejemplo. Hace mucho bien a la política que los mejores decidan dedicar parte de sus años a ella. Y él lo hizo. Y con eso nos hizo mejores a todos", aseguró López Miras, destacando que el regidor "hizo de Murcia su pasión, su forma de vida", y que "ha luchado hasta el final".

Su legado ya está en las páginas de la historia de la ciudad de Murcia y de la Región Fernando López Miras — Presidente de la Comunidad

En este sentido, recordó que "durante estos últimos meses ha sido un ejemplo de compromiso, de trabajo y de vitalidad también", convirtiéndose en "un ejemplo que nos ha contagiado a todos y del que todos hemos aprendido cada día".

"Ha sido una suerte, y esto es común a todos los que trabajamos a su lado, poder para aprender de él cada día. Él era un maestro de maestros", dijo, reconociendo que "ahora lo vamos a echar mucho de menos".

"La ciudad va a despedir a un alcalde que será eterno, como él se merece" porque, según el presidente regional, "su legado ya está en las páginas de la historia de la ciudad de Murcia y de la Región de Murcia".

"Me lo imagino montado a caballo"

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, también fue de los primeros en llegar a la capilla ardiente. "Le he visto siempre con cara y rostro de vencedor, pero la muerte al final le ha jugado una mala pasada", señaló en un encuentro con los medios.

El obispo de la Diócesis de Cartagena llegando al Ayuntamiento. / Juan Carlos Caval

"Confío en que la misericordia de Dios lo acoja y le conceda también la gracia que todos esperamos y que disfrute también de la presencia de Dios", señaló el obispo, afirmando que se imagina "a don José montado a caballo y luchando contra un enemigo muy poderoso, la muerte". "Y yo creo que ha salido venciendo, a pesar de las dificultades, porque él conocía perfectamente su situación, qué le pasaba, qué tenía, cuáles eran los riesgos, pero, a pesar de todo, luchó contra eso con una valentía genial", agregó.

Conocía qué le pasaba, qué tenía, cuáles eran los riesgos y, a pesar de todo, luchó contra eso con una valentía genial José Manuel Lorca Planes — Obispo

Lorca Planes declaró que creía que en sus últimos momentos Ballesta buscó "una alianza con Dios", "en silencio, con moderación, sin alardes y con una sencillez espléndida". De esta forma, "lo integró en su día a día y en sus responsabilidades".