Los concejales de Murcia recuerdan a José Ballesta: "Nos hemos hecho mejores a la sombra del jefe"

"Nos hemos hecho mejores a la sombra del jefe". Así se expresó uno de los compañeros de partido y de equipo de Gobierno de José Ballesta en la despedida al que fue regidor durante doce años, hasta el mismo día de su fallecimiento.

Ballesta "nos ha contagiado la profesionalidad y el rigor", expresó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien resaltó de su jefe que era "el que traducía todo, lo bueno y lo malo, siempre con una cara de absoluta alegría".

Muñoz también destacó de Ballesta "su nivel de exigencia; de excelencia; de pedir que todo estuviera perfecto y a disposición de los murcianos", y bromeó: "Hoy estaría llamándonos la atención por algo que no estamos haciendo bien".

Ayuntamiento de Murcia

A todo lo anterior, el concejal agregó los "valores incorruptibles e inquebrantables" del que fue regidor de Murcia durante más de una década, y por ello "Murcia entera llora su despedida y miles de murcianos vienen al Ayuntamiento a despedir al alcalde eterno", al igual que "miles de firmas constan ya -al mediodía, apenas dos horas después de que se abriera la Capilla Ardiente- en el libro habilitado para la ocasión".

Además, Muñoz resaltó que Ballesta era "una persona que te llama por teléfono para preguntar cómo está tu hija; una persona profundamente humana, que escuchaba, dialogaba y entendía el gobierno como una obra colectiva".

En este sentido, el edil del PP agregó que Ballesta "entendió la política como un compromiso y una responsabilidad que se ejerce con temprana y humanidad, de lunes a domingo, de primera a última hora".

"Hoy nos sentimos más orgullosos como murcianos gracias a José Ballesta", destacó Muñoz, y aseguró que "deja un legado que permanecerá hasta el último rincón de la tierra que amó intensamente".

Sara Fernández

Asimismo, Muñoz recordó que el salón de Plenos permanecerá abierto hasta las diez de la noche y que el funeral religioso se celebrará este martes en la Catedral de Murcia, a las once de la mañana, y estará presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Junto a las declaraciones de sus compañeros de partido, se proyectó un vídeo para rememorar la trayectoria de Ballesta en la corporación municipal murciana, en el que se mostraba la toma de posesión de los concejales de su equipo de Gobierno con el audio del discurso que ofreció el regidor murciano el día que recogió el bastón de mando.

Compañeros de la oposición

El portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, resaltó de Ballesta "las ganas de hacer una Murcia mejor". "Me quedo con muchas conversaciones y aprendizajes. Teníamos una relación muy personal y muy humana por encima de la política; son siete años trabajando por lo mismo, con diferentes ideas y proyectos, pero por un amor a Murcia que compartíamos".

"Es un día triste", aseguró el también concejal del PSOE, Francisco Noguera, para quien Ballesta fue "uno de los alcaldes más queridos por los murcianos". "Ballesta amaba a su tierra; quería a Murcia, y la noticia de su pérdida nos llega con mucho pesar", señaló Noguera, y dio sus condolencias a familiares y compañeros, sobre todo, del Grupo Popular".

Desde el Grupo Municipal Vox recordaron "el ejemplo impresionante que nos ha dado estos años Ballesta de dignificar la vida pública", declaró el portavoz, Luis Gestoso, quien aseguró haber entablado con el regidor "una gran amistad en la adversidad".

A diferencia de "políticos que solo se preocupan del postureo, Ballesta ha sido todo lo contrario: alcalde hasta el último minuto", subrayó Gestoso, y rememoró que Ballesta "llevó la cruz de Cristo con absoluta dignidad" y subrayó "cómo ha demostrado su amor a la ciudad de Murcia".

También el Sindicato de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Murcia (SIME) quiso "reconocer su dedicación y compromiso al servicio de la ciudad de Murcia y del Ayuntamiento durante su etapa al frente de la Alcaldía".

Aunque no solo representantes políticos pasaron por el Ayuntamiento para despedirse del regidor murciano. "Ellos mismos han sido quienes querían venir a despedirse del alcalde", aseguró el presidente de la Asociación para personas con Síndrome de Down (Assido), Víctor Martínez, sobre el grupo de usuarios que hizo acto de presencia en la Glorieta, "en representación" de la Asociación.

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"El alcalde siempre se ha destacado por una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad, y hacia todos los ciudadanos", resaltó también Martínez.