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Habilitan un libro digital de condolencias para que los murcianos puedan dedicar unas palabras a José Ballesta

El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía el enlace para que trasladen su cariño, recuerdo o pésame tras el fallecimiento del alcalde

El alcalde, Ballesta, durante el foro Municipalismos.

El alcalde, Ballesta, durante el foro Municipalismos. / FELIPE GARCIA PAGAN

Alba Marqués

Alba Marqués

Los ciudadanos de Murcia pueden dedicarles unas palabras al fallecido alcalde José Ballesta en un libro digital creado para homenajear al primer edil de la capital murciana.

El Ayuntamiento de Murcia ha informado, a través de sus redes sociales, de la puesta a disposición de la ciudadanía de un libro digital de condolencias con motivo del fallecimiento del alcalde, José Ballesta.

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Según el consistorio, todas las personas que deseen trasladar su cariño, recuerdo o pésame podrán hacerlo a través del enlace habilitado para tal fin, al que puedes acceder aquí.

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