La Fuensanta interrumpe su peregrinación para presidir el funeral de Ballesta en la Catedral de Murcia

La Virgen de la Fuensanta presidirá la misa funeral del alcalde José Ballesta, que será oficiada por el obispo, José Manuel Lorca Planes, este martes 12 de mayo a las 11 de la mañana en la Catedral de Murcia, confirman desde la Diócesis de Cartagena.

La Morenica interrumpirá su peregrinación por las pedanías del municipio, motivado por la conmemoración del centenario de su coronación, para dar el último adiós al regidor, que era un fiel devoto de la patrona. Lo hace "ante la petición realizada al Cabildo de la Catedral, responsable del culto de la imagen", destaca el Obispado en una nota.

"Santiago y Zaraíche recibe esta tarde a la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia", apuntaban desde la Junta Municipal, al tiempo que detallaban que "al decretarse tres días de luto oficial por el fallecimiento del alcalde de Murcia, la peregrinación se realizará sin banda de música y sin fuegos artificiales". La Morenica, por tanto, dormirá este lunes en Santiago y Zaraíche.

La idea es que sea llevada desde allí en coche hasta la Catedral a primera hora de la mañana de este martes. Según la Diócesis, la talla "abandonará la parroquia La Inmaculada Concepción de Santiago y Zaraíche para ser trasladada en coche y con todas las medidas de seguridad hasta la plaza del Cardenal Belluga, desde donde será portada por sus estantes hasta la Catedral".

Al finalizar la celebración, la patrona "regresará en traslado procesional hasta el Palacio Episcopal, para regresar desde allí en coche hasta la parroquia de Santiago y Zaraíche y continuar con su peregrinación", destacan desde el Obispado. La próxima parada, Cabezo de Torres.

La Virgen de la Fuensanta entrará en el templo catedralicio por la puerta del Concejo (o puerta de san José), por la que entrará también el cortejo fúnebre del regidor popular, al que los murcianos dan su último adiós este lunes con pesar y afecto.

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Se trata de la puerta lateral derecha de la Catedral de Murcia, al lado de la Puerta del Perdón, en Belluga. Recibe el nombre de San José o del Concejo porque, debajo de la figura esculpida en piedra del esposo de la Virgen, se encuentra el escudo de la ciudad.