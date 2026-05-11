¿Cómo y cuándo se elige al nuevo alcalde de Murcia? Así es el proceso para designar a la persona que sucederá a Ballesta

La muerte de José Ballesta ha dejado también huérfano al bastón de mando de un Ayuntamiento de Murcia que, como dicta la ley, debe activar tras el fallecimiento del regidor el procedimiento legal para cubrir la vacante en la Alcaldía que, por ahora asume en funciones la vicealcaldesa Rebeca Pérez de forma temporal.

Una vez que concluyan los actos institucionales que este lunes marcan el inicio de la despedida de autoridades, representantes de la sociedad murciana y vecinos a Ballesta -cuya misa funeral se celebrará este martes en la Catedral de Murcia-, el Consistorio afronta un proceso para determinar quién relevará al que para muchos ya es "el mejor alcalde" de la historia de la ciudad.

Lo primero que hay que dejar claro: no habrá nuevas elecciones municipales ni los vecinos tendrán que elegir a su sustituto, ya que el nuevo alcalde será elegido por el Pleno entre los concejales actuales de la Corporación Municipal, en una sesión extraordinaria que se celebrará en los próximos días.

Un nuevo concejal

Con la muerte de José Ballesta, se va también su acta de concejal y el Pleno municipal de Murcia debe tomar conocimiento y comunicarlo a la Junta Electoral para que expida la credencial al siguiente candidato que iba en las listas del Partido Popular en el Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2023 (tal y como señala la instrucción 1/2025 de la Junta Electoral para vacantes por fallecimiento).

Antes de designar al nuevo regidor, se debe cubrir la vacante de edil, un puesto que correspondería inicialmente a Pedro Luis Balibrea

En este caso, debería ser Pedro Luis Balibrea Cárceles, actual director de Inforges, el que, como número 16 (a expensas de que decida aceptar o renunciar), optaría a entrar como siguiente de la lista ante los 15 concejales que consiguió Ballesta en los comicios de hace ahora tres años. Así, en el supuesto de que Balibrea renunciase a ser proclamado edil electo, la lista seguiría corriendo.

Eso sí, dicha renuncia debería igualmente enviarse a la Junta Electoral mediante un escrito firmado y ratificado mediante su comparecencia personal ante el secretario del Ayuntamiento, para su toma de conocimiento y comunicación a la Junta.

Ballesta, junto a la vicealcaldesa Rebeca Pérez, en el abarrotado Pleno donde fue proclamado regidor. / Juan Carlos Caval

El decisivo Pleno extraordinario

A continuación, la Corporación Municipal debería convocar y celebrar un Pleno extraordinario para que el nuevo concejal tomase posesión y también para elegir alcalde (en la misma sesión se podrían aprobar ambas cuestiones). La duda que queda por ahora es saber cuándo se podría producir.

El Reglamento de Organización de las Entidades Locales señala que, si la Alcaldía queda vacante por fallecimiento, la sesión extraordinaria para elegir al sustituto o la sustituta de Ballesta debería celebrarse dentro de los diez días siguientes al fallecimiento.

¿Quién puede ser el candidato? La elección se hace con las reglas de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) y pueden ser candidatos los concejales que encabecen sus listas. En el caso de la de Ballesta, se considera cabeza de lista el siguiente de esa candidatura, es decir, la propia Rebeca Pérez (conforme al artículo 196 de la Ley Electoral).

¿Rebeca Pérez sí o sí?

Pero no necesariamente tendría que ser la actual alcaldesa en funciones quien ostentase el bastón de mando durante el año de mandato que queda pendiente: si Rebeca Pérez renunciase a ser candidata a la Alcaldía, el PP podría promover a otro concejal de su lista, siempre siguiendo el orden legal de la candidatura y con la posterior elección por el Pleno.

Lo que está claro es que está muy encarrilado que será uno de los concejales del PP el que se convierta en primer edil: la mayoría absoluta que alcanzó Ballesta en las elecciones municipales de 2023 hace que la elección no esté condicionada por los votos del resto de partidos (PSOE y Vox) para sacar adelante la votación.