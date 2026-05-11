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La despedida a Ballesta: "No creo que haya un alcalde mejor"

La capilla ardiente permanece abierta en el salón de Plenos del Ayuntamiento hasta las 22 horas

Vecinos de Murcia hacen cola para acceder a la capilla ardiente y dar el último adió a José Ballesta

Vecinos de Murcia hacen cola para acceder a la capilla ardiente y dar el último adió a José Ballesta / Juan Carlos Caval

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las banderas ondeaban a media asta este lunes en la Glorieta de España y las campanas de la Catedral repicaron a las 10 de la mañana para llamar a los murcianos a despedir a José Ballesta, quien fue el alcalde de la ciudad durante 12 años y falleció este domingo a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Aunque a dicha hora la cola de personas que esperaban para dar el último adiós al regidor murciano ya daba la vuelta al Consistorio y llegaba a la plaza del Cardenal Belluga.

"Estamos esperando para dar el último adiós al mejor alcalde que ha habido. No creo que tengamos otro mejor", declaró a La Opinión Silvestre Carmelo.

"Era extraordinario: buena persona y creyente. Que Dios lo tenga en su gloria", agregó Carmelo, quien llegó a las siete de la mañana al centro de la ciudad para asistir a la santa misa en la Catedral y después se dirigió hacia el Ayuntamiento para visitar la Capilla Ardiente.

Rosario Tallón recibió la noticia este mismo lunes, a las siete de la mañana, a través de su hija Alicia. "Hemos venido a las nueve, pero he pasado con mi marido por la misa antes de venir a darle el último adiós. Siempre lo hemos apreciado", expresó Tallón.

"Van a haber pocos que hagan lo que ha hecho Pepe", declaró Juan Martínez, quien aclaró: "Estamos para despedirlo como persona. Ha sido una persona muy amable; no se ha escondido nunca; hablaba con todo el mundo. Los murcianos hemos tenido la suerte de estar con él", agregó Martínez, quien también quiso dar sus condolencias a familiares y allegados.

En la misma línea se expresó el enfermero Juan Noguera: "Yo no estoy aquí por el alcalde, sino por la persona. Lo conocí en la facultad de medicina".

"Estamos aquí los primeros, desde las ocho de la mañana", aseguró Noguera, y cuestionó que solo los ciudadanos hiciesen cola para entrar a la Capilla. "Aquí no hay ciudadanos de primera o segunda.Él no querría esto. El acto en un tanatorio habría estado bien. Así, no tendríamos que venir al centro y buscar aparcamiento".

La Capilla Ardiente de José Ballesta permanece abierta lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento hasta las 22 horas y el funeral religioso se celebrará el próximo martes a las 11 horas de la mañana en la Catedral de Murcia, acto que será presidido por el Obispo de la Diócesis de Cartagena.

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A los ciudadanos se unía el trasiego de compañeros, de partido y de profesión, así como del trabajo diario en el Ayuntamiento, que esperaban su turno para despedir a Ballesta.

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