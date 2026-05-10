Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer que padecía. El nacido en la capital regional el 19 de julio de 1958 fue recor de la Universidad de Murcia (UMU) entre 1998 y 2006.

Antes de ser rector, estuvo al frente del vicerrectorado de Investigación e Infraestructuras de 1992 a 1994. Fue tras su paso por la UMU que decidió dar el salto a la política.

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Su política al frente del Ejecutivo municipal coincidió el principal precepto académico que guió su trayectoria profesional como docente: la excelencia.

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José Arrondo Ballesta en la presentación de la recuperación del palmeral de Zaraiche en 2016. / Myriam Ruiz Trayectoria Ballesta llegó a la política tras su paso por la UMU, donde fue rector El alcalde estuvo al frente de la UMU -como rector- desde 1998 a 2006. Fue tras su paso por este centro público de educación superior que dio el salto a la política de la mano del Partido Popular. Fue diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional en mayo de 2007 y hasta mayo de 2011 estuvo al frente de la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. Posteriormente, asumió las nuevas competencias en materia de Puertos y Ordenación del Territorio.