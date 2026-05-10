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Óbito
Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta
El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto
El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer que padecía. El nacido en la capital regional el 19 de julio de 1958 fue recor de la Universidad de Murcia (UMU) entre 1998 y 2006.
Antes de ser rector, estuvo al frente del vicerrectorado de Investigación e Infraestructuras de 1992 a 1994. Fue tras su paso por la UMU que decidió dar el salto a la política.
Su política al frente del Ejecutivo municipal coincidió el principal precepto académico que guió su trayectoria profesional como docente: la excelencia.
Santiago Ramón Torres
Relevo en la alcaldía
Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume al mando hasta que se elija un nuevo alcalde
Rebeca Pérez, mano derecha de Ballesta en sus últimos años como alcalde, asume el mando del Ayuntamiento de Murcia hasta que se elija un nuevo alcalde en un Pleno extraordinario, que se celebrará en 10 días. El propio Ballesta designó a Pérez como "la primera vicealdesa en la historia del municipio de Murcia", en junio de 2023.
L.O.
Reacciones
López Miras: "Murcia era su pasión"
Para el presidente regional, Fernando López Miras, "Murcia era mucho más que su ciudad: era su vida, su pasión y el lugar que llevaba siempre en el corazón" José Ballesta.
L.O.
Visitación Martínez: "Murcia pierde hoy a un hombre cercano, comprometido y profundamente enamorado de su ciudad"
"Murcia pierde hoy a un hombre cercano, comprometido y profundamente enamorado de su ciudad. Su vocación de servicio, su humanidad y su forma de entender la política ,desde el afecto y el compromiso, dejan una huella imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerle y compartir camino con él", ha dicho la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, tras el fallecimiento del alcalde de Murcia
L.O.
Reacciones
Condolencias desde el Grupo Municipal Socialista
"El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia lamenta profundamente el fallecimiento del alcalde de Murcia, una noticia que hemos recibido con tristeza y conmoción. Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos, así como a todos sus compañeros y compañeras de partido". Con estas palabras se suman a los mensajes de condolencia el primer partido de la oposición del Ayuntamiento murciano.
José Arrondo
Trayectoria
Ballesta llegó a la política tras su paso por la UMU, donde fue rector
El alcalde estuvo al frente de la UMU -como rector- desde 1998 a 2006. Fue tras su paso por este centro público de educación superior que dio el salto a la política de la mano del Partido Popular.
Fue diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional en mayo de 2007 y hasta mayo de 2011 estuvo al frente de la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. Posteriormente, asumió las nuevas competencias en materia de Puertos y Ordenación del Territorio.
José Arrondo
Reacciones
El Ayuntamiento de Murcia decreta tres días de luto
El Gobierno regional ha señalado que la Región de Murcia estará un día de luto por la muerte del alcalde, José Ballesta.
Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia ha decretado un luto de tres días en la capital. En estos días las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y quedarán suspendidos los actos institucionales previstos
"Murcia pierde hoy a su alcalde, pero su recuerdo, su obra y su amor por la ciudad permanecerán unidos para siempre a la historia de Murcia", concluyeron la nota