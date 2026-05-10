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Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto

El alcalde, Ballesta, durante el foro Municipalismos.

El alcalde, Ballesta, durante el foro Municipalismos. / FELIPE GARCIA PAGAN

José Arrondo

Santiago Ramón Torres

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer que padecía. El nacido en la capital regional el 19 de julio de 1958 fue recor de la Universidad de Murcia (UMU) entre 1998 y 2006.

Antes de ser rector, estuvo al frente del vicerrectorado de Investigación e Infraestructuras de 1992 a 1994. Fue tras su paso por la UMU que decidió dar el salto a la política.

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Su política al frente del Ejecutivo municipal coincidió el principal precepto académico que guió su trayectoria profesional como docente: la excelencia.

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