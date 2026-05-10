Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume el mando hasta que se elija un nuevo alcalde

Rebeca Pérez López, que ha sido la mano derecha de José Ballesta durante sus últimos años como alcalde de Murcia, asumirá el mando del Gobierno local hasta que se elija un nuevo alcalde en un Pleno extraordinario, que se celebrará en 10 días.

Nacida en 1980 en la pedanía murciana de El Esparragal, Pérez se estrenó a los 34 años en la arena política, donde ha desempeñado varios puestos hasta llegar a ser la ‘segunda al mando’ en el Ayuntamiento de Murcia al ejercer esta última legislatura como vicealcaldesa, primera Teniente de Alcalde y concejala de Fomento y Patrimonio.

Aunque la política a Pérez le viene de familia: su padre, Ángel Pérez Martínez ‘El Puma’, es el presidente de la Junta Municipal de El Esparragal desde 1995.

De hecho, aunque está diplomada en Ciencias Empresariales y en Óptica, a estos títulos universitarios se suma un máster en Análisis Político Aplicado. Pero su vocación de servicio público no le impidió -al menos, en un inicio- ejercer como gestora de clientes en el sector de la banca y en empresas privadas antes de ingresar en la plantilla municipal.

Baile de puestos

Rebeca Pérez comenzó su andadura en política a los 34 años, a raíz de la salida de Adela Martínez-Cachá del Ayuntamiento de Murcia. La que fue concejala de Medio Ambiente en el Consistorio murciano se pasó a la Consejería de Agricultura en el Gobierno regional y dejó así una vacante en el Partido Popular a nivel municipal.

Pero el repuesto de Martínez-Cachá no tardó en hacer acto de presencia y Rebeca Pérez entró en la Corporación municipal en 2015 como concejala de Infraestructuras y Juventud, cargo que ostentó hasta 2019.

En paralelo, Pérez asumió la portavocía del equipo de Gobierno local, puesto en el que repite durante la actual legislatura, por lo que es la encargada de informar sobre los asuntos más relevantes tratados en las reuniones de la Junta de Gobierno que se celebran cada viernes.

Escalada

Tras las elecciones municipales de 2019, Ballesta ascendió a Pérez al número dos de la lista del PP y esta pasó a ocuparse de las carteras de Movilidad Sostenible y Juventud.

Después, durante el breve periodo en el que el Partido Popular salió de La Glorieta debido a una moción de censura, Pérez compaginó la portavocía del partido en el Ayuntamiento con la vigilancia de las materias de Transportes, Tráfico, Oficina Municipal de la Bicicleta, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Urbanos, Limpieza de Interiores, Vía Pública, Juventud, Proyectos Estratégicos y Salud.

Y cuando los populares recuperaron el bastón de mando, Pérez pasó a ser concejala de Fomento y Patrimonio y, además, estrenó un puesto de nueva creación.

"Rebeca Pérez será la primera vicealcaldesa en la historia del municipio de Murcia", anunció Ballesta en junio de 2023 durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación después de volver al equipo de Gobierno, apenas dos días después de recoger el bastón de mando.

Ha liderado grandes proyectos como las excavaciones de San Esteban o la apertura de la Cárcel Vieja

Según expresó entonces Ballesta, con la creación de este cargo se pretendió dar un protagonismo especial a la representación institucional del Ayuntamiento. "Es evidente que el equipo de Gobierno se ha ampliado, somos muchos más concejales que en otros momentos, y desde la Alcaldía vamos a tener que atender a muchísimas más actividades y eventos", explicó.

Durante la conmemoración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, Ballesta apostó por la recuperación del patrimonio histórico y Pérez, al frente de la Concejalía con estas competencias, ha liderado proyectos destacados como, por ejemplo, la rehabilitación de la Cárcel Vieja y las murallas medievales, así como las excavaciones en el yacimiento de San Esteban, proyectos que Pérez ha estado supervisando de forma periódica, igual que cada viernes ha informado sobre los asuntos abordados en Junta de Gobierno, con rigurosa constancia.

Y es que, si ha llegado a ser la ‘segunda al mando’ es porque siempre ha estado al pie del cañón, ya sea para escuchar sugerencias vecinales o para relevar a Ballesta en caso de ser necesario, como ocurrió en el Pleno del Ayuntamiento de octubre de 2024, cuando Ballesta estuvo hospitalizado y Pérez presidió la sesión plenaria.

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Y, como en aquella ocasión, Pérez asumirá el mando del Ayuntamiento de Murcia hasta la elección de un nuevo alcalde, que tendrá que ser designado por el Pleno, en el que tiene mayoría absoluta el PP con quice ediles, por lo que los populares no necesitarán el voto de ninguno de los otros partidos del Ayuntamiento: Vox y PSOE.