Las reacciones al fallecimiento de José Ballesta: "El alcalde eterno; un hombre íntegro, un ejemplo para todos los servidores públicos"

Las condolencias por el fallecimiento del alcalde José Ballesta han llegado incluso desde las cúpulas nacionales. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo ha recordado en su intervención durante el acto de firma de la 'Declaración de la Región de Murcia' en el Teatro Circo, en verano de 2025: "Apreciaba mucho a José Ballesta porque era un gran profesional y una buena persona. Trabajó hasta el último aliento por Murcia y por su partido. Por ese orden, que es como lo hacen los verdaderos servidores públicos", comentaba el líder popular en su cuenta de X.

Antes lo hacía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su regreso de México: "Un hombre bueno, muy querido por todos los murcianos y que ha luchado mucho para seguir trabajando hasta el último día". Desde la dirección nacional hacían hincapié en su continuidad en el puesto a pesar de su estado. "Ha sido un militante del PP ejemplar y un referente para todos por su honestidad e integridad", recalcaba Miguel Tellado, secretario general de la formación.

El presidente de la Región, Fernando López Miras, fue uno de los primeros en reaccionar, despidiendo al "alcalde eterno": "Un hombre íntegro y un ejemplo para todos los servidores públicos". "Murcia —añadía Miras— era mucho más que su ciudad, era su vida y su pasión". La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, trasladaba el pésame en nombre del hemiciclo: "Murcia pierde hoy a un hombre cercano, comprometido y profundamente enamorado de su ciudad". A lo largo de la noche se fueron sumando otros presidentes autonómicos del PP.

"Apreciaba a José Ballesta porque era un gran profesional y una buena persona; trabajó hasta el último aliento" Alberto Núñez Feijóo — Presidente del Partido Popular

Desde Cartagena, su homóloga en el Ayuntamiento, Noelia Arroyo, ponía de relieve que "Los alcaldes sabemos lo que significa llevar una ciudad en la cabeza y en el corazón hasta el último día". La Federación Española de Municipios y Provincias, de cuya Junta de Gobierno era miembro, trasladaba también el pésame.

Las condolencias desde el Partido Socialista tampoco se han hecho esperar, ni a nivel local ni autonómico; ambos en la oposición. Empezaba el delegado del gobierno en la Región, Francisco Lucas, haciendo referencia a que "Siempre demostró su lealtad institucional, vocación de servicio y compromiso con Murcia". Su rival político directo en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz Maciá, recordó sus momentos más personales con José Ballesta: "El alcalde que me recibió como concejal. El que le regalaba un peluche gigante en la feria a mi hija". El escritor y articulista aguileño, Juan Soto Ivars, alababa las palabras de Maciá, arrinconando la disputa en el ámbito político: "Aquí un pequeño agujero por el que pasa luz".

El alcalde que me recibió como concejal; el que le regalaba un peluche gigante en la feria a mi hija Ginés Ruiz Maciá — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia

José Antonio Serrano, quien arrebatara el poder municipal a Ballesta entre 2021 y 2023 tras una moción de censura, vaticinaba que sobre "su amigo desde la juventud" que "su cercanía y calidad humana permanecerán en nuestro recuerdo". Aún más a la izquierda, desde Podemos e Izquierda Unida Autonómicos, también daban sus condolencias a la familia. Miguel Ángel Cámara, que ostentó el bastón de mando municipal, le deseaba un descanso en paz "después de tanto tiempo luchando contra la enfermedad".

El obispo de la Diócesis de Cartagena , José Manuel Lorca Planes, se unía también al dolor de la familia: «Lo encomiendo a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Fuensanta, porque ha demostrado siempre su celo de estar cerca de nuestra Madre, [...] a pesar de su sufrimiento y del dolor y de la enfermedad, le ha acompañado en muchas de las pedanías donde se ha presentado como peregrina.

"Lo encomiendo a la Fuensanta, porque ha demostrado su celo de estar cerca a pesar del sufrimiento" Obispo de la Diócesis de Cartagena — José Manuel Lorca Planes

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell, "expresa sus condolencias por el fallecimiento del alcalde" en nombre de todas las personas que integran la Justicia en la comunidad. El Colegio de Abogados de Murcia (ICAMUR), repasaba su trayectoria: "Catedrático de Medicina, rector de la UMU, diputado, consejero, portavoz del Gobierno regional y alcalde, desarrolló una trayectoria marcada por el compromiso". El murciano colegio de Maristas ha recordado su paso de escolar por sus aulas: "antiguo alumno, padre de alumnos y abuelo de alumnos. Que la Buena Madre lo acoja en sus brazos".

José Ballesta eligió a los integrantes de Viva Suecia como los últimos pregoneros de las Fiestas de Murcia. Por ello, el grupo fue de las primeras voces de la cultura en la Región en dar el pésame

En el ámbito educativo, los primeros en mostrar sus condolencias fue la Universidad Católica de Murcia; después salía la Universidad de Murcia, de la que fue rector entre 1998 y 2006: "Su labor académica e institucional dejó una huella imborrable en nuestra universidad y en la sociedad murciana". Su rector en salida, José Luján, lo calificaba como "un alcalde excepcional, un extraordinario rector, un gran amigo y una persona fuera de lo común".

En el mundo del deporte, los principales equipos de la Región enviaron mensajes de pésame: desde el Real Murcia Club de Fútbol y ElPozo Murcia FS hasta los equipos de fútbol y baloncesto de la UCAM; también el ciclista Alejandro Valverde se acordaba del alcalde.

José Ballesta eligió a los integrantes de Viva Suecia como los últimos pregoneros de las Fiestas de Murcia. Por ello, el grupo fue delas primeras voces de la cultura en la Región.