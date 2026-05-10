Los murcianos podrán visitar la Capilla Ardiente de José Ballesta este lunes de 10 a 22 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

Los murcianos podrán dar su último adiós al alcalde José Ballesta en la Capilla Ardiente, que instalarán mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. Se podrá visitar de 10 a 22 horas y se habilitará un libro de condolencias para que ciudadanos e instituciones puedan dejar constancia de su recuerdo y reconocimiento.

Asimismo, el funeral religioso se celebrará el próximo martes a las 11 horas de la mañana en la Catedral de Murcia y estará presidido por el Obispo de la Diócesis de Cartagena.

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Estos actos se celebrarán en el marco de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento.