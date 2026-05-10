Muere José Ballesta
Los murcianos podrán visitar la Capilla Ardiente de José Ballesta este lunes de 10 a 22 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
El funeral religioso se celebrará el próximo martes a las 11 horas de la mañana en la Catedral de Murcia y estará presidido por el Obispo de la Diócesis de Cartagena
Los murcianos podrán dar su último adiós al alcalde José Ballesta en la Capilla Ardiente, que instalarán mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. Se podrá visitar de 10 a 22 horas y se habilitará un libro de condolencias para que ciudadanos e instituciones puedan dejar constancia de su recuerdo y reconocimiento.
Asimismo, el funeral religioso se celebrará el próximo martes a las 11 horas de la mañana en la Catedral de Murcia y estará presidido por el Obispo de la Diócesis de Cartagena.
Estos actos se celebrarán en el marco de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento.
- La tormenta descarga con fuerza en la costa de la Región: Una tromba de agua deja 125 litros y una manga marina en Los Alcázares
- Fallece la exgerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, tras sufrir un atropello en Caravaca
- Un tiroteo en Sangonera la Verde deja a un joven de 18 años herido grave
- En directo: Sabadell-Real Murcia
- Roberto Brasero avisa de que el peor día de lluvia en la Región de Murcia aún está por llegar
- El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia
- Saturación máxima en Urgencias de la Arrixaca: "Esto es inhumano, se han quedado hasta sin camas"
- El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable