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Muerte de José Ballesta

El director de Inforges, el siguiente de la lista electoral del PP

Pedro Luis Balibrea Cárceles va de número 16 y le tocaría entrar en la Corporación municipal

Pedro Luis Balibrea Cárceles, el siguiente en la lista electoral del PP.

Pedro Luis Balibrea Cárceles, el siguiente en la lista electoral del PP. / Lola Garcia

Lola García

Lola García

El fallecimiento de José Ballesta hará correr la lista del PP y debería entrar en la bancada popular el número 16 de la relación electoral con la que el partido del Gobierno local concurrió a las elecciones de 2023. Se trata de Pedro Luis Balibrea Cárceles, director de Inforges, licenciado en Economía por la Universidad de Alicante.

El PP sacó mayoría absoluta con 15 concejales de 29, por lo que el hueco dejado por el alcalde Ballesta debe ser ocupado por el siguiente. En caso de que Balibrea Cárceles decline tomar posesión como concejal correría la lista a la número 17. En este caso Verónica Sánchez, alcaldesa pedánea del Palmar, que ostentó también la presidencia de esa localidad cuando se presentó por Ciudadanos. Fue una de las alcaldesas pedáneas que se fueron del partido naranja para entrar en las filas populares.

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