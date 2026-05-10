Muerte de José Ballesta
El director de Inforges, el siguiente de la lista electoral del PP
Pedro Luis Balibrea Cárceles va de número 16 y le tocaría entrar en la Corporación municipal
El fallecimiento de José Ballesta hará correr la lista del PP y debería entrar en la bancada popular el número 16 de la relación electoral con la que el partido del Gobierno local concurrió a las elecciones de 2023. Se trata de Pedro Luis Balibrea Cárceles, director de Inforges, licenciado en Economía por la Universidad de Alicante.
El PP sacó mayoría absoluta con 15 concejales de 29, por lo que el hueco dejado por el alcalde Ballesta debe ser ocupado por el siguiente. En caso de que Balibrea Cárceles decline tomar posesión como concejal correría la lista a la número 17. En este caso Verónica Sánchez, alcaldesa pedánea del Palmar, que ostentó también la presidencia de esa localidad cuando se presentó por Ciudadanos. Fue una de las alcaldesas pedáneas que se fueron del partido naranja para entrar en las filas populares.
- La tormenta descarga con fuerza en la costa de la Región: Una tromba de agua deja 125 litros y una manga marina en Los Alcázares
- Fallece la exgerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, tras sufrir un atropello en Caravaca
- Un tiroteo en Sangonera la Verde deja a un joven de 18 años herido grave
- En directo: Sabadell-Real Murcia
- Roberto Brasero avisa de que el peor día de lluvia en la Región de Murcia aún está por llegar
- El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia
- Saturación máxima en Urgencias de la Arrixaca: "Esto es inhumano, se han quedado hasta sin camas"
- El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable