El depósito de la grúa municipal de Murcia, en busca de nueva ubicación

El depósito del servicio municipal de grúa cambiará de ubicación en Murcia con la puesta en marcha del nuevo contrato, que sale a licitación por un valor de 3.5 millones de euros para los próximos tres años.

Con el cambio de ubicación del depósito municipal, la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dirigida por Fulgencio Perona, responde al compromiso que adquirió con los vecinos de la zona, quienes solicitaron que las instalaciones se trasladasen a otro emplazamiento.

Aunque esta 'mudanza' no es la única novedad del contrato, ya que el acuerdo también incorpora trabajos de señalización provisional en la vía pública, para "liberar así de ese trabajo a los agentes de Policía Local, que podrán realizar otros servicios", destacaron fuentes municipales a este diario.

Así, "el servicio incluirá la colocación de señalización temporal en la vía pública para mejorar la seguridad y la gestión del tráfico, optimizando así la organización del espacio urbano para garantizar una mejor circulación en situaciones especiales", explica la memoria justificativa del proyecto.

El acuerdo también incorpora trabajos de señalización provisional en la vía pública

Y, al igual que ocurría con el anterior contrato, la empresa adjudicataria también se hará cargo de los vehículos abandonados en las calles de Murcia.

Ubicación por decidir

Las dependencias actuales del depósito municipal se ubican en la avenida Almirante Loaysa de Santiago y Zaraiche. Pero, con "el nuevo contrato del servicio de grúa, la ubicación de los vehículos retirados será determinada por la empresa adjudicataria, en lugar de depender de unas instalaciones municipales", señala la memoria del proyecto.

El acuerdo también establece un plazo de 90 días naturales, que comenzarán a contar a partir de la formalización del contrato, para la puesta en marcha el depósito de vehículos, lo que incluye poner a punto instalaciones, sistemas de seguridad, control de accesos, medios técnicos y otros equipamientos obligatorios.

El cambio responde al compromiso de la Concejalía de Seguridad con los vecinos de la zona

Y, a la hora de valorar las ofertas presentadas por las empresas, se valorará positivamente la reducción de este plazo de 90 días. Otro aspecto que se tendrá en cuenta en el baremo es la reducción de la antigüedad máxima de las grúas, establecida en siete años.

Características

El contrato sale a licitación por un valor de 3.455.037 euros para los próximos tres años, prorrogables por dos más, con los que el importe ascendería a los 5.758.395 euros. Con todo, el gasto anual del servicio es de unos 1.393.531 euros.

Los pliegos se publicaron en el Portal de Contratación del Estado el 28 de abril y el plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas termina el próximo 26 de mayo. Además, la memoria del proyecto prevé como posible fecha de entrada en vigor del acuerdo el primer día del mes de septiembre, a no ser que el contrato se formalice más tarde.

Condiciones

Respecto a la nueva superficie destinada a la ejecución del depósito municipal de vehículos, la memoria del proyecto detalla que deberá ubicarse en un emplazamiento "lo más cercano al centro urbano posible", aunque "alejado de zonas residenciales, para evitar ruidos y tráfico innecesario en áreas habitadas". Además, el espacio deberá estar conectado a la red de transporte público del municipio.

Por otro lado, la empresa adjudicataria del contrato deberá establecer horarios y protocolos para la retirada de vehículos, con la finalidad de evitar congestiones y posibles molestias a los vecinos.