Muere José Ballesta
El Ayuntamiento de Murcia establece 3 días de luto oficial por el fallecimiento del alcalde José Ballesta
Todas las banderas ondearán a media asta y se suspenden los actos oficiales
El Gobierno regional se suma y decreta un día de luto oficial
El Ayuntamiento de Murcia anuncia que tras el fallecimiento del alcalde de la ciudad, José Ballesta, se decretan tres días de luto oficial, "como muestra del pesar de todo el municipio". Además, se suspenden todos los actos previstos y durante esos días las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.
Asimismo, el Gobierno regional decreta un día de luto oficial por el fallecimiento, por lo que las banderas de los edificios públicos de la Región de Murcia ondearán este lunes a media asta. También, queda suspendida toda la agenda oficial del Ejecutivo autonómico para la jornada de este lunes, 11 de mayo, incluida la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que estaba previsto celebrar en Lorca.
López Miras dijo de Ballesta que es "alcalde eterno", "un hombre íntegro y un ejemplo para todos los servidores públicos", y añadió que "ha sido un honor trabajar a su lado".
"Ballesta era un hombre íntegro y un ejemplo para todos los servidores públicos"
"Murcia era mucho más que su ciudad: era su vida, su pasión y el lugar que llevaba siempre en el corazón", dijo el presidente, quien añadió que "dedicó cada día a hacerla más grande, más próspera y mejor para todos los murcianos, con trabajo, cercanía y una entrega incansable que mantuvo hasta el final".
Desde el Consistorio murciano, destacan que Ballesta impulsó "una transformación que hoy forma parte inseparable de la identidad contemporánea de Murcia. Entendió la ciudad no como una suma de proyectos aislados, sino como una obra colectiva construida desde el respeto a sus raíces, la recuperación de su patrimonio, la defensa de su identidad y la ambición de un futuro mejor".
"Su visión ha permitido recuperar espacios emblemáticos, fortalecer el orgullo de pertenencia y proyectar una Murcia moderna, abierta y consciente de la enorme riqueza histórica, cultural y humana que atesora", añaden.
Por último, indican que "Murcia pierde hoy a su alcalde. Pero su recuerdo, su obra y su amor por la ciudad permanecerán unidos para siempre a la historia de Murcia".
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