El Ayuntamiento de Murcia eliminará una mediana en la avenida Ciudad de Aranjuez

La fluidez del tráfico cobra cada vez más importancia. Los modelos ejemplares de ciudad que quieren alcanzar las sociedades modernas son incompatibles con las largas filas de coches en las avenidas, por tanto, todas las labores que se realizan en aras de optimizar el tránsito de los automóviles, suman.

En esta línea, el Ayuntamiento de Murcia anunció mediante una nota de prensa que eliminará una mediana de 9 metros de longitud que se encuentra en la arteria principal de la pedanía de Santiago y Zaraíche. Se trata de la avenida Ciudad de Aranjuez y el carril de las Palmeras.

El objetivo, según explican, es mejorar los accesos entre ambas vías con la eliminación del mencionado elemento de control de tráfico. "Esto facilita la circulación directa entre ambos tramos", informaron.

Concretamente, el cambio se verá, según aclaran, con una mejora de la conectividad urbana, favoreciendo los giros, incorporaciones y accesos a calles adyacentes: "Se simplifican las maniobras de los conductores, redundando en una mayor seguridad vial".

Comentan que en total la inversión será de 15.400 euros y es una respuesta a las demandas que han planteado los vecinos en los últimos tiempos a través de la Junta Municipal de Santiago y Zaraíche.

Más allá de la demolición de la mediana, se ejecutarán otras obras como la pavimentación del paso que quede y se incorporará nueva señalización vial para "reforzar la seguridad del tráfico". Algunas de las señales estarán dedicadas exclusivamente a la regulación de los giros.

Con respecto al tiempo de ejecución, el Gobierno municipal subraya que esperan que en unas semanas comiencen las obras y, una vez empezadas, se concluyan en un mes.

En la nota de prensa recuerdan que esta intervención es una apuesta de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial que lidera Marco Antonio Fernández, "por reforzar la vertebración territorial y atender las necesidades específicas de las pedanías".