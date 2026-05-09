Tres nuevas comisarías móviles patrullarán barrios y pedanías de Murcia

Tres comisarías móviles patrullarán las calles de barrios y pedanías de Murcia para "prestar servicio directamente en la calle, facilitar la presentación de denuncias, la realización de trámites y la atención personalizada sin necesidad de desplazamientos", destacó el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, tras la reunión de Junta de Gobierno en la que se aprobó la adquisición de estos vehículos.

Además, el grupo de atestados también contará con un nuevo furgón para reforzar la capacidad de respuesta ante siniestros viales y situaciones de emergencia.

Como adelantaron fuentes municipales a La Opinión, una de las tres comisarías móviles funcionará en las pedanías de la zona este del campo de Murcia, porque en el oeste ya opera la comisaría fija ubicada en Los Martínez del Puerto, detallaron fuentes municipales.

Las tres comisarías móviles estarán, además, configuradas como oficinas de atención al ciudadano, y permitirán realizar los mismos trámites que una comisaría fija, como tramitar denuncias, hacer trámites administrativos y gestionar documentación.

Aunque también se podrán expedir informes y diligencias e intervenir y levantar atestados en caso de accidentes. Asimismo, los ciudadanos podrán recibir atención directa y asesoramiento policial en estos vehículos.

Acuerdo

El contrato para la adquisición de estos cuatro vehículos ha sido adjudicado a la empresa Automax España S.L. por un importe total de 259.845 euros y un plazo máximo de ejecución de 210 días naturales desde la notificación de la adjudicación.

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Los vehículos corresponden al modelo Deliver 9 L3H2 y contarán con kits de adaptación específicos para su uso policial, tanto en la atención directa a la ciudadanía como en intervenciones operativas.