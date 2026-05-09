“Bibliotecas Municipales Corresponsables”: ludotecas para impulsar la conciliación familiar los sábados en Murcia

Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en el programa subvencionado “Bibliotecas Municipales Corresponsables: Sábados 2026”, una iniciativa destinada a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias murcianas

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de mayo de 2026 y el servicio se desarrollará los sábados en horario de 09:30 a 13:30 horas y contará con actividades adaptadas a diferentes franjas de edad en distintas bibliotecas municipales del municipio

La inscripción puede hacerse en este enlace a través del enlace instancia general https:/sede.murcia.es/ficha-procedimiento/11

La Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, dirigida por Ascensión Carreño, en colaboración con la Concejalía de Educación y Atención Ciudadana, que dirige Belén López Cambronero, ha abierto el plazo de inscripción para participar en el programa subvencionado "Bibliotecas Municipales Corresponsables: Sábados 2026", del Programa de Servicios para la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal 2026, una iniciativa destinada a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias murcianas.

La concejal Ascensión Carreño ha destacado que "este programa ofrece a las familias recursos útiles y accesibles durante los fines de semana, al tiempo que fomenta el aprendizaje, la convivencia y el uso educativo de las bibliotecas municipales".

Asimismo, Carreño ha subrayado que "desde el Ayuntamiento seguimos impulsando iniciativas que ayuden a las familias a conciliar y que generen espacios seguros y educativos para los menores".

Por su parte, la concejal de Educación y Atención Ciudadana, Belén López Cambronero, ha subrayado el valor que tiene esta iniciativa "como un ejercicio real de colaboración con las familias murcianas, escuchando sus necesidades y abriendo los espacios públicos para acompañarlas en su día a día".

"Una biblioteca no es solo un edificio, es un lugar donde se fomenta la curiosidad, el respeto, la convivencia y el amor por el conocimiento, y que los niños y niñas puedan crecer en estos espacios mientras sus familias concilian es un valor incalculable", ha señalado.

La edil ha querido ensalzar también la dimensión emocional y comunitaria del programa, afirmando que "cuando una familia sabe que deja a sus hijos en un entorno educativo, cultural y cercano, se refuerza la confianza en las instituciones y se construye ciudad desde el cuidado y la corresponsabilidad".

Finalmente, López Cambronero ha incidido en que "esta colaboración entre concejalías y con las familias refleja el compromiso de este equipo de gobierno con una educación que va más allá de las aulas, una educación que se vive en los barrios, en las bibliotecas y en cada iniciativa que pone a las personas en el centro".

En la Biblioteca El Carmen se ofertarán 24 plazas para el Aula Infantil, dirigida a menores de entre 6 y 12 años.

Por su parte, en la Biblioteca Santiago El Mayor se habilitarán 11 plazas para la Bebeteca, destinada a niños y niñas de entre 3 y 5 años, así como 19 plazas para el Aula Infantil de 6 a 12 años. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de mayo de 2026.

Desde el Ayuntamiento de Murcia se anima a las familias interesadas a presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido para poder beneficiarse de este programa de apoyo a la conciliación familiar.