Más de 3.000 coches retirados de las calles de Murcia en este 2026

El servicio municipal de grúa ha retirado más de 3.000 coches de las calles de Murcia en lo que va de año, según los datos relativos al servicio municipal facilitados por el Ayuntamiento a esta redacción. Y la previsión es que al finalizar el año se alcance una cifra similar a la registrada en 2025, que fue de un total de 9.000 vehículos.

Además, el depósito municipal al que van a parar los vehículos retirados de la vía pública cambiará de ubicación con la entrada en vigor del nuevo contrato del servicio, que sale a licitación por un valor de 3.5 millones de euros.

Causas

La principal causa de actuación del servicio de grúa son vehículos sancionados por problemas relacionados con el disco portátil o control horario. Sobresalen también los casos de vehículos sin seguro obligatorio en vigor y la ocupación indebida de plazas reservadas para personas con discapacidad.

A estas causas, se unen los estacionamientos en carriles de circulación, que dificultan el tráfico y pueden generar problemas de seguridad vial.

Fuentes consultadas señalan que parte de las actuaciones se concentran en zonas de alta densidad circulatoria y áreas donde existe una vigilancia reforzada por problemas recurrentes de estacionamiento indebido.

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Además, el volumen registrado en apenas los primeros meses de 2026 apunta a que, de mantenerse el ritmo actual, el número de vehículos retirados este año podría volver a situarse en cifras similares a las de 2025.