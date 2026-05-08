La zona acuática de Terra Natura Murcia acoge DJs, danza y un gran mural participativo

La zona acuática de Terra Natura Murcia se convertirá en un espacio para diversas modalidades culturales el próximo 30 de mayo en el marco del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, que se celebrará en el municipio del 23 al 31 de mayo.

El evento Aqua Natura Fest se plantea como "una propuesta en torno al agua, la música y el talento emergente, transformando el entorno acuático en un escenario cultural donde la ambientación sonora, la iluminación y las expresiones artísticas se integran para generar un punto de encuentro único dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años", detallaron desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La primera de las seis propuestas escénicas llegará de la mano del Cuarteto Assai, una formación de jóvenes músicos murcianos que interpretará versiones de música pop y bandas sonoras, fusionando la formación clásica con éxitos actuales.

El relieve musical continuará con Luka, cantautora y pianista murciana cuya proyección regional se consolidó tras ganar el certamen 'El Casting', con composiciones propias y versiones de pop actual.

También la Escuela de Danza Espacio Artístico al Óleo desplegará coreografías multidisciplinares que integrarán varios estilos, desde el flamenco hasta el hip-hop y la danza urbana.

Por su parte, el solista Alex Egea ofrecerá un repertorio de pop nacional e internacional y servirá de antesala para el cierre de la velada, que correrá a cargo del DJ Vincent Valera, músico de la escena indie y electrónica nacional que ofrecerá una sesión diseñada específicamente para ser disfrutada desde el escenario instalado en la piscina del cubo.

La parte plástica llegará de la mano de la pintora murciana Belén Balibrea, quien realizará en directo un mural de gran formato inspirado en la fauna salvaje de Terra Natura Murcia, y permitirá que el público interactúe y participe en la evolución de la obra a lo largo de toda la noche.

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El evento contará con un aforo limitado a 100 personas y la participación será gratis, previa inscripción online a través del formulario disponible en la página web del evento.