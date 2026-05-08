"La situación con María Guerrero roza el acoso, si es que no lo sobrepasa"

María Guerrero, concejala del Ayuntamiento de Murcia, decidió abandonar Vox esta misma semana denunciando el trato recibido por parte del portavoz de su grupo municipal, Luis Gestoso, "carente de la más mínima educación", así como el abandono sufrido por parte de la formación de Santiago Abascal, a quien asegura que informó: "No contactaron conmigo hasta que no estuve de baja médica por ansiedad, es decir, meses más tarde".

Un informe al que ha tenido acceso La Opinión demuestra que, efectivamente, la dirección nacional de Vox fue informada de la situación "gravísima" por la que estaba pasando la edil murciana. José Francisco Garre, entonces jurídico provincial y vicepresidente nacional del Comité de Garantías del partido, además de concejal de Torre Pacheco, envió al departamento de Coordinación Jurídica y de Organización Territorial un dosier relativo a la "conducta inadecuada" de Gestoso, buena parte del cual se detiene en el caso de María Guerrero.

Según Garre, la situación vivida en el Ayuntamiento estuvo "rozando el acoso si es que no lo sobrepasaba", debido a que, según relató, Gestoso pensaba que ella era "del entorno cercano al señor Antelo", expresidente provincial de Vox, defenestrado a finales de febrero por el equipo de Santiago Abascal.

El portavoz municipal le hizo el vacío impidiéndole intervenir y creando un grupo de WhatsApp paralelo

El acoso al que se hace referencia en el informe se tradujo de varias formas: "Además de ubicarla en el Pleno en un lugar diferente al que le corresponde, le impide intervenir en los debates plenarios, e incluso ha creado un grupo de WhatsApp paralelo en el que a ella no la ha incluido como miembro", detalló Garre, quien también puso por escrito que "realizan la actividad de grupo municipal sin contar con ella" y que Gestoso "casi que tiene prohibido a sus compañeros relacionarse con ella, haciéndole un vacío que le está generando, incluso, problemas de salud".

Según indicó, Guerrero le confió a él mismo sus experiencias en el Consistorio por la "confianza" que se tenían, ya que ella colaboraba con el equipo jurídico provincial desde hacía cuatro años. El ya exmiembro de Vox añadió que ella no quiso denunciar para evitar así poner en marcha el protocolo de acoso del Ayuntamiento. "No quiere que esta situación perjudique al partido, pero, desde luego, le están haciendo la vida imposible", concluyó.

El dosier no tuvo ninguna consecuencia debido, según Antelo, a la "amistad personal" de Gestoso con Abascal

En el comunicado que compartió Guerrero para explicar los motivos de su salida, explicó que había "intentado por todos los medios solventar esta situación de forma interna", cambió de opinión cuando leyó una entrevista que publicó este periódico al nuevo presidente provincial, José Manuel Pancorbo, el 26 de abril, en la que dijo que "Luis Gestoso está haciendo muy buen trabajo" y que "el ambiente en el grupo municipal es magnífico". "Continuar en el partido sería mirar hacia otro lado cuando se vierten afirmaciones que no son verdad", manifestó.

Según reconoce el círculo cercano al exresponsable de los servicios jurídicos de Vox en la Región, fue la vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro, quien le aconsejó a Garre que escribiera un informe sobre las quejas sobre Gestoso. Sin embargo, desde Madrid no se tomó ninguna medida al respecto. El exlíder territorial, José Ángel Antelo, denunció tras conocer la salida de Guerrero que la "amistad personal" entre el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia y Santiago Abascal habría provocado el "encubrimiento" del caso dentro del partido pese a las reiteradas denuncias internas. De hecho, por este motivo pidió el cese de Ignacio Garriga, secretario general del partido.

Otras quejas

No solo sobre Guerrero escribió Garre en su informe. Cuenta también que el portavoz "ha gritado y dirigido palabras humillantes" contra "voluntarios que trabajan en la sede de forma altruista", incluso, "remarcando que los demás no son nadie y que él manda allí porque forma parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)".

También relata cómo Gestoso cada vez aguantaba menos a su presidente provincial de entonces, noviembre de 2025: "Parece haber cogido unos celos enfermizos contra el presidente provincial, don José Ángel Antelo". Esta animadversión le llevó, reza el dosier, a cesar al vocal de la Junta Municipal de Santa Cruz por haber escrito un artículo de opinión en el que elogiaba públicamente al exlíder territorial por haber "defendido vehementemente" su posición con respecto al cierre del centro de protección de menores de aquella pedanía.

Se destacan "unos celos enfermizos" contra el antiguo presidente provincial, lo que le llevó a cesar a dos vocales de juntas municipales

También recuerda que cesó al vocal de la Junta Municipal de Guadalupe, que era jefe de gabinete de Antelo y "persona de su absoluta confianza". Esta expulsión llevó aparejado que los otros dos vocales con los que contaba Vox en esa Junta presentaran su "renuncia irrevocable", añadió.

La ojeriza a Antelo no quedó ahí: "A un alcalde pedáneo le llegó a decir que haber designado al señor Antelo para que diera el pregón de las fiestas patronales de su pedanía no iba a quedar sin consecuencias, siempre recurriendo a que él tiene el respaldo del partido a nivel nacional porque es amigo de Santiago Abascal".

Como consecuencia de esta situación, Garre informó de que "muchos de los afiliados, colaboradores y voluntarios están temerosos y sienten que en cualquier momento y por cualquier cosa les puede caer una regañina", especialmente "quien quiera que muestre simpatía" por Antelo.

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Gestoso, que rehúsa hablar con La Opinión desde que estalló la crisis interna de Vox, se remitió tras la salida de Guerrero al comunicado emitido por el partido en el que trasladan "su más firme apoyo" al portavoz municipal, tachando estas informaciones de "nuevo intento de ocultar el crecimiento" de la formación en la Región. "Estos concejales seguirán defendiendo con la misma fuerza y valentía demostrada hasta ahora los intereses de todos los murcianos, sin dejarse condicionar por chantajes personales", subrayaron.